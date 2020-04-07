Коронавирус в России и мире. Главное на 7 апреля

Россия возобновила рейсы для вывоза граждан, застрявших за рубежом. Чечня отказалась открывать границы. Жертв коронавируса готовятся хоронить в парках Нью-Йорка. Подробнее об этих событиях — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на 6 апреля, в России за сутки выявили 954 новых случая заражения коронавирусом. Всего вирус подтвердили у 6343 человек (из них 4484 — в Москве). С начала эпидемии от COVID-19 умерли 55 пациентов (10 за сутки), 406 вылечились.

Президент Владимир Путин свел к минимуму рабочие контакты, но полностью не изолировался. В понедельник 6 апреля он принял в Кремле вице-премьера Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова.

24 марта Путин посетил инфекционную больницу № 40 в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с главврачом Денисом Проценко. Спустя несколько дней у Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию.

Правительство запретило продавать медицинские маски, респираторы, марлю и медицинские перчатки с наценкой более 10 копеек за единицу товара.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал регионы, перекрывающие границы (это сделали Чечня и Челябинская область) из-за распространения коронавируса. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ заявил, что будет пускать в республику только тех, у кого есть местная прописка. Эти меры, по его словам, не затрагивают транзитный транспорт и доставку товаров.

В России зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус. Он сможет определить возбудителя COVID-19 за 40 минут с точностью 94%.

Роспотребнадзор запустил в Москве и Подмосковье платное тестирование на коронавирус. Пробу возьмут на дому и без направления врача. Тестирование стоит 1250 рублей плюс стоимость услуги по выезду медперсонала.

Правительство утвердило меры по поддержке бизнеса из-за вынужденного простоя. Это отсрочка от уплаты налогов для наиболее пострадавших отраслей.

Также кабмин установил лимиты займов, по которым можно уйти на кредитные каникулы — попросить у банка отсрочку выплат. Максимальная сумма ипотечного кредита — 1,5 миллиона рублей, автокредита — 600 тысяч.

Надежда Бабкина, судя по всему, подхватила коронавирус. По информации источника «360», ее госпитализировали с пневмонией. СМИ сообщили, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

Москвич Иисус Воробьев, задержанный за прогулку на Патриарших прудах во время самоизоляции, отделался штрафом в тысячу рублей. Сам он заявил «360», что был готов к 15 суткам административного ареста и уже собрал вещи.

Россия возобновила вывоз своих граждан из-за рубежа. Эвакуацию прервали на выходные, к тому времени за границей оставалось более 30 тысяч россиян. 6 апреля группу российских граждан вывезли из Бишкека в Екатеринбург, другую доставили из столицы Бангладеш Дакки в Нижний Новгород. Остающиеся за границей путешественники рассказали, как они пытались попасть домой.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джона Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 1,345 миллиона человек.

Лидером остаются США (более 366 тысяч заболевших). Следом идут Испания (137 тысяч), Италия (132 тысячи), Германия (103 тысячи), Франция (99 тысяч). В Китае, где началась пандемия, выявили 82 тысячи случаев, 77 тысяч человек уже выздоровели.

В Нью-Йорке жертв коронавируса могут временно похоронить в городских парках — если смертность не снизится, и тела негде будет складывать. Сейчас трупы помещают в рефрижераторы, которые подогнали к больницам города.

«Скоро мы начнем „временное погребение“. Вероятно, для захоронения будут использованы парки Нью-Йорка… Будут вырыты траншеи, чтобы поместить по десять гробов в ряд», — заявил глава комитета по здравоохранению в городском совете Марк Левин. Мэр Нью-Йорка подтвердил, что такие планы обсуждаются.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. 5 апреля его положили в больницу. На следующий день состояние политика ухудшилось. При этом, по данным Reuters, он находится в сознании. Премьера будет временно заменять глава МИД Доминик Рааб.

Японский комик Пико Таро переделал свой хит Pen-Pineapple-Apple-Pen и теперь поет о том, как правильно мыть руки.