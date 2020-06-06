Коронавирус в России и мире. Главное на 6 июня

За последние сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 133 840 человек и выросло до 6 861 715 пациентов. На 5202 случая до 399 000 выросло количество летальных исходов. Выздоровели 3 311 286 человек, за 24 часа выписались из больниц 83 904 пациента.

По числу заразившихся с начала пандемии COVID-19 первенство все еще удерживают США — 1 952 938 (+29 301). Второе место занимает Бразилия — 643 766 (30 904). Последняя строчка в тройке досталось России — 450 186 (+8729).

В Москве самое большое число заболевших в стране с начала эпидемии — 191 069 (+1855). За столицей следуют Подмосковье — 42 720 (+762), и Санкт-Петербург 17 822 (+378).

В России

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве врачи начали применять для лечения инфицированных COVID-19 барокамеры. Лечение с использованием гипербарической оксигенации (ГБО) получают 25 пациентов. Они прошли 100 сеансов. Экспериментальная методика подразумевает введение кислорода в кровь через плазму при повышенном атмосферном давлении. Медики считают этот способ более эффективным, нежели обычную подачу кислорода через маску или с помощью высокопоточной оксигенации. Новая методика дополняется и другой терапией.

В России число выздоровевших и количество новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией почти сравнялось. Зафиксировано 8729 новых больных и 8666 пациентов выписались после полного выздоровления.

У 37,1% (3235) новых больных не было выявлено симптомов заболевания и клинических проявлений инфекции.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что распространение COVID-19 в России достигло плато. Она также отметила и одобрила большое количество тестов, которые проводятся в стране.

C 8 мая начинает работу сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор». Будут открыты канатные дороги для туристов, набережная и тропа здоровья. В ближайшее время начнут работу рестораны и кафе с открытыми террасами, прокат велосипедов и веломобилей.

Гостям курорта придется соблюдать в помещениях и на канатной дороге социальную дистанцию, а также пользоваться индивидуальными средствами защиты. Места общественного пользования будут регулярно обрабатываться дезинфицирующим составом.

В мире

Из уханьских больниц выписались последние пациенты, излечившиеся от COVID-19. Тесты показали отрицательный результат, повышенная температура и другие симптомы заболевания исчезли.

До зоны среднего риска, как и во всех городских районах Уханя, понизился статус района Дунсиху. С 14 мая до 1 июня власти Китая протестировали более 9,89 миллиона человек. Были выявлены 300 случаев бессимптомных случаев заболевания.

В Иране за последние сутки было зафиксировано 2886 новых случаев коронавируса. Официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур сообщил, что с начала распространения коронавирусной инфекции нового типа был выявлено 167 156 случаев. Выздоровели 129 741 пациент.

Несмотря на первенство США в рейтинге по числу заболевших граждан, президент страны Дональд Трамп объявил, что пандемия закончилась. Он решил, что Соединенные Штаты готовы к отмене карантинных мер, и посетовал, что губернаторы некоторых штатов все еще сохраняют санитарные ограничения.

Ученые Оскфордского университета заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не эффективен при COVID-19. Руководитель группы исследователей профессор Мартин Лэндрэй сообщил, что 26% от числа заболевших COVID-19 и принимавших лекарство умерли. Тех, кто остался жив немного меньше — 23,5%. Британские ученые вынуждены были признать, что препарат не лечит. Их американские коллеги ранее пришли к выводу, что гидроксихлорохин повышает вероятность смерти