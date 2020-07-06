Коронавирус в России и мире. Главное на 6 июля

Ученые требуют от ВОЗ признать опасность вируса в помещениях. Индия обогнала Россию по числу больных. В Санкт-Петербурге открываются музеи и фитнес, а в Подмосковье детские сады.

В России

По данным на утро воскресенья в России было зарегистрировано 681 251 случаев COVID-19 (+6736 за сутки). Умер 10 161 человек (+134), выздоровели 450 750 (+3871). За следующие сутки в Москве от коронавируса скончались еще 22 пациента.

Наибольший ежедневный прирост регистрируется в Москве (650 новых заболевших за сутки), в Московской области (+287) и Санкт-Петербурге (+275).

В Петербурге с 6 июля открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес. Главные музеи — Эрмитаж и Русский музей — останутся закрытыми до 15 июля.

В Московской области с 6 июля в обычном режиме будут работать детские сады и организации дополнительного образования.

Новую волну заболеваемости в России стоит ждать в ноябре–декабре, считает бывший глава всемирного профсоюза врачей (WMA) Леонид Эйдельман. Распространение COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ.

Футбольный клуб «Оренбург», в котором 10 игроков и сотрудников заразились коронавирусом, провел матч против казанского «Рубина». Разрешение на игру выдал Роспотребнадзор. На поле решили выпустить игроков, у которых тесты неоднократно показывали отрицательный результат, заявили в оренбургской команде. Встреча закончилась победой «Рубина» 1:0.

Чемпионат России по футболу в тот же день досрочно выиграл петербургский «Зенит».

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире выявлено 11,366 миллиона случаев COVID-19, свыше 532 тысяч заболевших скончались, 6,155 миллиона (54%) выздоровели.

Лидером по числу заболевших остаются США (2,874 миллиона). Также страна удерживает первое место по ежедневному приросту новых случаев. Со второй половины июня, когда в Штатах началась вторая волна эпидемии, прирост заболевших там увеличился с 30 тысяч до более 50 тысяч в сутки.

Индия к вечеру воскресенья переместилась на третью строчку по числу подтвержденных случаев COVID-19, сообщил местный телеканал. В стране заразились свыше 690 тысяч. В России было зарегистрировано более 681 тысячи случаев коронавируса. В сводку Университета Джонса Хопкинса обновленные индийские данные пока не попали.

Около 240 ученых из трех десятков стран написали открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения. Они просят ВОЗ признать, что вирус может надолго задерживаться в воздухе. Сейчас организация считает, что он сразу оседает на поверхностях. Если ВОЗ согласится с доводами ученых, то могут серьезно поменяться рекомендации по борьбе с COVID-19: необходимо будет носить маски в помещениях, врачам понадобятся маски с самым сильным фильтром, придется снижать циркуляцию воздуха в помещениях.