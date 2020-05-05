Коронавирус в России и мире. Главное на 5 мая

Парад Победы в Минске пройдет без ветеранов. 98-летняя участница войны собрала более 1,5 миллиона рублей на помощь врачам. Жителям Курганской области бесплатно выдадут картофель, теленка или двух поросят.

В России

По состоянию на утро 4 мая в России выявили 145 268 больных коронавирусной инфекцией (+10 581 за прошедшие сутки). Из них 1356 пациентов умерли (+76), более 18 тысяч выздоровели (+1456).

Согласно статистике из 10 581 новых случаев активными являются 9049. Таким образом, за сутки антитела к COVID-19 нашли у 1532 человек, которые уже переболели коронавирусом.

Около 3,2 тысячи российских военных и курсантов заразились коронавирусом. Почти все из них, согласно данным Минобороны, переносят болезнь бессимптомно.

Из-за распространения коронавируса отменили парад 9 мая на Красной площади и другие военные парады в честь Дня Победы. Вместо этого в 32 городах страны состоятся пролеты военной авиации и праздничные салюты. 4 мая в столице прошла репетиция авиапарада.

Ограничения, введенные до 12 мая, могут продлить и дальше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не забегать вперед, так как из-за большого числа людей на улицах число заболевших может увеличиться.

О том, что часть ограничений останется до появления вакцины от коронавируса, заявили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россия находится на седьмом месте по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 и на девятнадцатом в общемировом рейтинге смертности. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, это объясняется своевременно оказанной медпомощью.

98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала более 1,6 миллиона рублей на помощь врачам, пострадавшим от COVID-19. Она записывает видеоролики, в которых рассказывает о Великой Отечественной войне, во время которой была зенитчицей-наводчицей. Их выкладывает на YouTube внучка Корневой.

Петербурженку вдохновил британский ветеран Том Мур, собравший для национальной системы здравоохранения более 30 миллионов фунтов (2,7 миллиарда рублей) и возглавивший британские чарты с песней You’ll Never Walk Alone.

Жителям Курганской области, которые лишились дохода во время карантина, бесплатно выдадут семенной картофель либо теленка с запасом кормов, либо двух поросят.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов назвал дармоедами тех, кто просит помощи от государства во время пандемии. Позднее он заявил, что якобы имел в виду своих игроков. Во всяком случае, извиняться тренер не намерен.

В мире

Число умерших от коронавируса в мире превысило 250 тысяч человек. Всего зарегистрировано более 3,5 миллиона заразившихся. Свыше 1,1 миллиона человек выздоровели.

В США заболели 1,179 миллиона жителей, 68,7 тысячи умерли. Главным очагом распространения остается город и штат Нью-Йорк.

Также в десятку стран с наибольшим числом больных входят Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция, Бразилия, Иран.

В распоряжение The New York Times попала презентация министерства внутренней безопасности США. Там приводится прогноз Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, согласно которому к 1 июня в стране будут регистрировать по 200 тысяч новых заболевших в день (сейчас ежедневный прирост составляет около 25 тысяч). Также к началу июня, согласно прогнозу, число смертей от коронавируса увеличится с нынешних 1750 человек в день до примерно трех тысяч. В Белом доме заявили, что прогноз не является официальным и не был представлен рабочей группе по коронавирусу.

Парад Победы в Минске проведут без участия ветеранов Великой Отечественной. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом сам парад, по его словам, отменить невозможно.