Коронавирус в России и мире. Главное на 5 июля

МИД потребовал от вывезенных туристов вернуть «лишнюю» помощь. Препараты от ВИЧ и малярии оказались бесполезны. Уральский вуз нанял Ивана Урганта для онлайн-выпускного.

В России

По данным на утро 3 июля в стране было выявлено 674 515 заболевших COVID-19 (+6632 за сутки), 66% из них уже выздоровели. Число умерших перевалило за 10 тысяч, составив 10 027 человек. Спустя сутки в Москве сообщили еще о 24 смертях от коронавируса.

Москва остается лидером по числу новых случаев, но последние четыре выявляют менее 700 новых больных в сутки.

Хабиб Нурмагомедов впервые публично отреагировал на смерть отца. Похороны тренера Абдулманапа Нурмагомедова прошли ночью 4 июля. На них присутствовали десятки человек, включая Рамзана Кадырова. На видео, опубликованном в чеченском паблике, Кадыров говорит, что люди, скончавшиеся от коронавируса, «умирают шахидами». Хабиб обнимается с главой Чечни и говорит ему: «Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… Пусть это будет поступком, который объединяет наши народы».

В Крыму и Краснодарском крае на фоне закрытых границ подняли цены на размещение туристов. В отелях 4-5 звезд отдых подорожал на 50% в Кубани и до 100% в Крыму, подсчитал директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» оценили рост цен в популярных гостиницах Сочи на 50-100% по сравнению с прошлым годом. Крымские власти заявили, что номера в гостиницах подорожали на 10–15%.

Иван Ургант провел онлайн-выпускной в Уральском федеральном университете. За это ИП Ургант Иван Андреевич получил 1 595 750 рублей.

Туристам, застрявшим весной за границей, начали приходить сообщения от МИД России. От них требуют вернуть часть помощи, полученной от государства «ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении» на родину. Россияне говорят, что деньги действительно приходили и после прибытия на родину, но связывают это с ошибками в самом министерстве: при въезде в страну у них требовали заполнить анкеты и пройти карантин, а государство знало, где они находятся.

Источник фото: телеканал «360»

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявили у 11,185 миллиона человек по всему миру. Из них 528 тысяч умерли, 6,029 миллиона (54%) выздоровели.

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса как не доказавших свою эффективность. Речь идет о противомалярийном лекарстве «Гидроксихлорохин», которое для профилактики использовал Дональд Трамп. А также о комбинации препаратов против ВИЧ «Лопинавире» и «Ритонавире». В ВОЗ пришли к выводу, что все эти лекарства практически не влияют на смертность пациентов с COVID-19.

У некоторых пациентов COVID-19 имеет долгосрочные последствия. Переболевшие пациенты не могут до конца восстановиться и через несколько месяцев, заявил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» в Берлине Тобиас Курт.

По его словам, вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока нельзя сказать наверняка, будут ли его последствия хроническими или исчезнут со временем.

Житель Индии Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота. Изделие обошлось ему в 3870 долларов. «Это тонкая маска с мелкими отверстиями, так что проблем с дыханием нет», — заявил Кураде, добавив, что не уверен, будет ли эта маска эффективной против коронавируса.