Коронавирус в России и мире. Главное на 30 августа

Число зараженных за последние сутки увеличилось на 251 280 человек, достигнув общего количества в 25 142 654 пациента. Погибли еще 5075 человек, общее число жертв выросло до 851 759. Выздоровели и вылечились 17 662 049 (+201 011).

В списке лидеров по числу заразившихся неизменно лидируют США 6 135 560 (+42 499). Второе и третье место занимают Бразилия 3 846 153 (+33 548) и Индия 3 539 712 (+784 720).

Четвертое место в мире и первое среди европейских стран по количеству инфицированных занимает Россия 985 346 (+4941). За ней в рейтинге следуют Испания (455 621) и Великобритания (332 752).

В России

Роспотребнадзор РФ сообщил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в стране было проведено более 36 миллионов тестов. Под наблюдением сейчас находятся 210 тысяч человек, у которых подозревается COVID-19.

«В РФ проведено более 36 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 210 662 человека», — сообщило ведомство.

За последние сутки были сделаны 334 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Президент Владимир Путин заявил, что на правительственном и региональном уровне принято решение о традиционном начале учебного года. Российские школы откроются 1 сентября с соблюдением всех санитарных норм в учебных учреждениях.

Глава государства также упомянул необходимость ношения медицинских масок для учителей. Он признал, что это будет непросто и попросил всех россиян отнестись к этому с пониманием.

Глава Чечни Рамзна Кадыров назвал имя первого добровольца республики, на себе испытавшего новую российскую вакцину «Спутник V», разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Им стал министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

В мире

Из-за многочисленных поездок по стране президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса коронавирусной инфекцией заразились десятки сотрудников Секретной службы. Точное число инфицированных агентов неизвестно. Ведомство утверждает, что рост числа заболевших связан с увеличением количества проводимых тестов. Медики же считают, что причиной являются массовые мероприятия, которые они рекомендуют не проводить.

В Неваде выявили первый в США подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом. На этой неделе еще один случай был зафиксирован в Гонконге и два в Европе. Но повторное заболевание американского молодого мужчины протекает в тяжелой форме. На тошноту и боль в горле 25-летний невадец жаловался еще весной. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Через некоторое время он вновь почувствовал себя плохо, и врачи на рентгене обнаружили характерные для коронавируса изменения легочных тканей.

Выяснилось, что мужчина заразился повторно.

Под угрозой отмены оказался матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Будапеште. Он был запланирован на 24 сентября, но может не состояться из-за того, что венгерское правительство ограничит с 1 сентября въезд в страну иностранцев, у которых нет на это обоснованной причины.

Почти 38 тысяч немцев вышли на улицы Берлина, чтобы принять участие в марше протеста, который не был одобрен полицией германской столицы из-за несоблюдения правил безопасности. Митингующие выступили против введенных правительством карантинных мер. Под имперскими флагами начала XIX века и российским триколором они попытались взять штурмом Рейхстаг. Полиция была вынуждена применить перцовый газ. Было задержано около 300 человек.