Коронавирус в России и мире. Главное на 29 августа

В школах отменят единый звонок. Прививать учеников в этом году не будут. Для российских туристов открывается Молдавия и, возможно, Польша.

В России

Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 980 тысяч. По состоянию на утро пятницы было выявлено 980 405 заболевших (+4829 за сутки). Из них 16 914 человек умерли (+110), 798 466 выздоровели (+5905).

Уроки у разных классов будут начинаться в разное время — единого школьного звонка не будет. Это делается для того, чтобы развести потоки учащихся и уменьшить скопление детей.

Прививки от коронавируса детям в этом году ставить не будут, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вначале изучат влияние вакцины на детский организм.

Окончательная победа над коронавирусом произойдет в течение нескольких месяцев, возможно, полугода, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Госсовете Сергей Собянин.

Идет ли речь о Москве или России в целом, он не уточнил.

Я уверен, что в течение ну буквально нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус Сергей Собянин мэр Москвы

«Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется», — пояснил градоначальник.

В Нижегородской области проходят успешные испытания аппарата «Тианокс» для лечения пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ. Благодаря аппарату, по данным местных властей, «выживаемость увеличивалась с 15-16% до 75-76%». Прибор был создан в ядерном центре в Сарове. Устройство вырабатывает монооксид азота, который улучшает микроциркуляцию крови и предотвращает образование тромбов в легких, сообщали в учреждении в апреле.

С 1 сентября россияне смогут поехать в Молдавию — республика снимает запрет на въезд из России и ряда других стран.

Со 2 сентября Польша может возобновить авиасообщение с Россией, однако официально об этом пока не объявляли.

Российские туристы поделились впечатлениями об отдыхе в Турции. Приходится надевать маски и говорить официанту, что принести со шведского стола, но в остальном все осталось по-прежнему.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило 24,6 миллиона. С начала эпидемии умерли 835 045 человек, более 16 миллионов выздоровели.

Лидируют по числу выявленных случаев США (5,9 миллиона), Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (почти 3,4 миллиона).

Лидеры по числу умерших: США (181 748 человек), Бразилия (119 504), Мексика (62 594), Индия (61 529), Великобритания (41 573).

На Кубе из-за распространения коронавируса с 1 сентября на две недели вводится запрет на передвижение между провинциями, также будет ограничен въезд и выезд из столицы. В Гаване введут комендантский час.

Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса. Испытания препарата там начнут в сентябре.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что больше всего с начала пандемии ей не хватает спонтанных встреч. Также она напомнила, что в марте уходила на двухнедельный карантин, однако в итоге все ее тесты оказались отрицательными.