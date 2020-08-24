Коронавирус в России и мире. Главное на 24 августа

Всемирная организация здравоохранения готова ко второй волне коронавируса. Специалисты заявили, что смогут избежать большого числа тяжелых больных. По последним данным, в мире зарегистрировали 23 358 598 случаев заражения, в России — 956 749.

В России

Больше недели в стране суточный прирост заболевших находится на уровне менее пяти тысяч. Так, 23 августа за сутки выявили 4852 случаев коронавируса. При этом 73 больных умерли, полностью выздоровели 3162 человека. За все время эпидемии жертвами COVID-19 стали 16 383 пациента, вылечились — 770 639 россиянин.

В Подмосковье долгое время фиксируют менее 200 случаев. В связи с этим в регионе сняли режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Это касается и людей с хроническими заболеваниями.

По сообщениям СМИ, Росавиация и Роспотребнадзор думают о возобновлении авиасообщения с семью странами. Речь идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай). Возможно, летать разрешат только определенной группе людей. Например, тем, у кого есть гражданство названных государств.

Тем временем федеральный научный центр имени Чумакова намерен получить от Минздрава разрешение на клинические испытания препарата от коронавируса. Пока в России тестирования проходит вакцина от новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Последняя уже официально зарегистрирована.

В мире

Общее число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 23 миллиона. Всего за время пандемии скончались 807 830 человек. Такие данные приводит университет имени Джонса Хопкинса.

Более пяти миллионов инфицированных в США. По неофициальной информации, там хотят до ноября месяца начать использовать британскую экспериментальную вакцину от COVID-19. На втором месте — Бразилия (3 605 783), на третьем — Индия (3 044 940). Также в пятерку входят Россия и Южная Африка (609 773).

На Украине более 107 тысяч заболевших. Одной из них стала бывший премьер-министр страны, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее пресс-секретарь рассказала, что врачи оценивают состояние политика как тяжелое.

В Италии коронавирусом заразился главный тренер футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович. В ближайшие две недели он пробудет в изоляции. У футболистов этого клуба возьмут тест на COVID-19 в ближайшее время.