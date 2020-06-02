Коронавирус в России и мире. Главное на 2 июня

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Поэтому в регионах уже начали делать послабления и снимать ограничения. В Подмосковье с 3 июня разрешат ходить в салоны красоты и храмы.

В России

В России, по информации на 1 июня, с начала эпидемии выявили 414 878 случаев заражения коронавирусом. За сутки стало известно о девяти тысячах новых больных. Число выздоровевших выросло до 175 тысяч, погибли 4,8 тысячи пациентов с коронавирусом.

Больше всего заразившихся коронавирусом по-прежнему в Москве. За сутки количество больных в столице выросло на 2297, до 183 088. В Московской области с начала эпидемии выявили 39 723 случая заражения, за сутки стало известно о 728 заболевших.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С 3 июня в регионе откроются бани, сауны, спа, можно будет посещать религиозные организации. Кроме того, с 3 июня оплатить проезд на транспорте можно будет банковской картой.

В Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как у двух рыбаков выявили коронавирус. Их госпитализировали с рыболовецкого судна, где остаются 14 человек.

В понедельник прошла пресс-конференция с создателями «Авифавира». Это первое в России зарегистрированное лекарство от коронавируса прямого действия. По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, препарат ускоряет лечение в два раза.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он считает, что данные статистики за последние несколько дней дают основания для осторожного оптимизма.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Президент Владимир Путин объявил о проведении общероссийского голосования по изменениям Конституции 1 июля. Сделать свой выбор можно будет в течение недели с 25 июня, но 1 июля объявлено основным днем, его сделают выходным. Власти считают, что к этому времени ситуация с коронавирусом позволит провести голосование.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 89 лет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что темп прироста новых больных COVID-19 в России с момента введения ограничительных мер снизился в 13 раз и составляет порядка 2% в сутки. Она констатировала, что в регионах постепенно отменяют ограничения и это не приводит к ухудшению эпидемической обстановки.

В мире

По всему миру с начала эпидемии коронавирус подхватили более 6,3 миллиона человек. Погибли 377 515 заболевших, выздоровели — свыше 2,9 миллиона. Больше всего случаев выявили в США. Там число больных COVID-19 достигло почти 1,9 миллиона человек. На втором месте — Бразилия, где количество зараженных уже превысило полмиллиона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом. По его словам, у них нет никаких симптомов, температура нормальная. Тем не менее, чтобы избежать дальнейших заражений, Пашинян теперь будет работать из своей резиденции.

В Испании за сутки не зафиксировали ни одной смерти среди зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии там скончались 27 127 человек. За сутки в стране выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в Испании составляет 239 638.

В столице Мексики Мехико запустили кампанию «Молча предотвращаем заражение». Теперь в метро этого города нельзя будет разговаривать. Эта мера направлена на предотвращение распространения коронавируса.

В Риме после карантина открылся Колизей. Одновременно с ним начали работать музеи Ватикана. 3 июня возобновляет работу галерея Уффици во Флоренции. Все музеи Италии закрыли из-за коронавируса 18 марта, с середины мая их работа начала восстанавливаться.