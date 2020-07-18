Коронавирус в России и мире. Главное на 18 июля

Собянин рассказал о коллективном иммунитете у 60% москвичей. Сыпь в горле может быть самым ранним признаком COVID-19. Индия стала третьей страной, где выявили миллион заболевших.

В России

По состоянию на утро 17 июля, в стране было подтверждено 759 203 случая заражения (+6406 за сутки). За время эпидемии 12 123 пациента умерли (+186), 539 373 выздоровели (+7681). К 18 июля в Москве, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались еще 14 пациентов.

У 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такой же процент жителей переболел в Нью-Йорке, однако там вирус распространился за месяц, и «здравоохранение не справилось с нагрузкой». В Москве же процесс удалось «растянуть на три месяца», и больницы не испытали перегрузки.

Около 1,8 тысячи переболевших москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу.

К концу текущей — началу следующей недели Московская область перейдет к третьему этапу снятия ограничений, заявила главный внештатный эпидемиолог подмосковного Минздрава Зинаида Труш.

В Краснодарском крае открывают аквапарки и бассейны. Владельцы аквапарков заявляют, что до конца сезона не смогут компенсировать убытки из-за вынужденного простоя.

РИА «Новости» / Михаил Мокрушин

Реальные доходы россиян во втором квартале, на который пришелся основной удар COVID-19, снизились на 8%. Официальная безработица выросла до 6,2% — это максимум с 2012 года.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 14 миллионов.

Индия стала третьей страной, в которой коронавирус подтвердился у миллиона человек. Наибольшее число заразившихся с начала эпидемии в США (3,6 миллиона), далее идет Бразилия (более двух миллионов), замыкает тройку Индия (один миллион).

В США последние дни регистрируется около 70 тысяч новых больных в сутки, в Бразилии — свыше 40 тысяч, в Индии — более 30 тысяч.

По всему миру от коронавируса умерли 600 665 человек, из них в США 139 128, в Бразилии 77 851, в Великобритании 45 318, в Мексике 37 574, в Италии 35 028, во Франции 30 155, в Испании 28 420, в Индии 25 602.

Испанские ученые обнаружили один из новых ранних признаков заражения коронавирусом. У нескольких пациентов наблюдались высыпания в ротовой полости. Остальные признаки COVID-19 наступили у них только через два дня.

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана Второй мировой Тома Мура, собравшего более 30 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.