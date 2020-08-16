Коронавирус в России и мире. Главное на 16 августа

Первая партия российской вакцины сошла с конвейера. Во Франции начали выпускать защитные маски для глухих с прозрачным окошком. Ямальский губернатор вылечился от COVID-19.

В России

К утру субботы число подтвержденных случаев составило 917 884 (+5061 за сутки). С начала эпидемии в стране умерли 15 617 пациентов (+119), выздоровели 729 411 (+6447).

В России произвели первую партию зарегистрированной вакцины «Спутник V», сообщили в Минздраве.

Глава Центра имени Гамалеи, в котором разработали «Спутник V», надеется, что россиян обеспечат вакциной в течение года.

Завершающий, третий этап испытаний этого препарата пройдет амбулаторно — добровольцам не нужно будет находиться все время в больнице. Они сдадут кровь перед прививкой, спустя три недели после первого укола и еще через три недели после второго. Таким образом, испытание должно занять минимум 42 дня.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе», — написал он в Instagram, добавив, что «в целом» чувствует себя хорошо.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создавать залы для судебных заседаний в российских СИЗО. Также она выступила за то, чтобы прописать права людей в обсерваторах.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире зарегистрировали 21,3 миллиона случаев коронавируса. Подтверждена смерть 768 131 человека, 13,3 миллиона вылечились.

Лидеры по числу выявленных случаев:

1. США 5 354 644 человек,

2. Бразилия 3 275 520,

3. Индия 2 526 192,

4. Россия 917 884,

5. ЮАР 583 653.

Лидерами по приросту заболевших являются: США (64 тысячи новых больных за сутки), Бразилия (60 тысяч), Индия (65 тысяч), Колумбия (11 тысяч).

В целом суточный прирост новых больных бьет рекорды, приближаясь к 300 тысячам человек.

Авиакомпания Swiss возобновила перелеты из России в Швейцарию. Однако в страну пускают пока только тех, у кого есть швейцарское гражданство или вид на жительство.

Вьетнам стал первой страной, которая официально объявила о закупке российской вакцины.

Во Франции стали выпускать защитные маски для глухих. У масок есть прозрачное окошко, чтобы можно было читать по губам.