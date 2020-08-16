facebook_pixel
    16 августа 2020, 05:00

    Коронавирус в России и мире. Главное на 16 августа

    Кирилл Фролов

    Первая партия российской вакцины сошла с конвейера. Во Франции начали выпускать защитные маски для глухих с прозрачным окошком. Ямальский губернатор вылечился от COVID-19.
    Коронавирус в России и мире. Главное на 16 августа

    В России

    К утру субботы число подтвержденных случаев составило 917 884 (+5061 за сутки). С начала эпидемии в стране умерли 15 617 пациентов (+119), выздоровели 729 411 (+6447).

    В России произвели первую партию зарегистрированной вакцины «Спутник V», сообщили в Минздраве.

    Глава Центра имени Гамалеи, в котором разработали «Спутник V», надеется, что россиян обеспечат вакциной в течение года.

    Завершающий, третий этап испытаний этого препарата пройдет амбулаторно — добровольцам не нужно будет находиться все время в больнице. Они сдадут кровь перед прививкой, спустя три недели после первого укола и еще через три недели после второго. Таким образом, испытание должно занять минимум 42 дня.

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса.

    «Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе», — написал он в Instagram, добавив, что «в целом» чувствует себя хорошо.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создавать залы для судебных заседаний в российских СИЗО. Также она выступила за то, чтобы прописать права людей в обсерваторах.

    В мире

    По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире зарегистрировали 21,3 миллиона случаев коронавируса. Подтверждена смерть 768 131 человека, 13,3 миллиона вылечились.

    Лидеры по числу выявленных случаев:

    1. США 5 354 644 человек,

    2. Бразилия 3 275 520,

    3. Индия 2 526 192,

    4. Россия 917 884,

    5. ЮАР 583 653.

    Лидерами по приросту заболевших являются: США (64 тысячи новых больных за сутки), Бразилия (60 тысяч), Индия (65 тысяч), Колумбия (11 тысяч).

    В целом суточный прирост новых больных бьет рекорды, приближаясь к 300 тысячам человек.

    Авиакомпания Swiss возобновила перелеты из России в Швейцарию. Однако в страну пускают пока только тех, у кого есть швейцарское гражданство или вид на жительство.

    Вьетнам стал первой страной, которая официально объявила о закупке российской вакцины.

    Во Франции стали выпускать защитные маски для глухих. У масок есть прозрачное окошко, чтобы можно было читать по губам.

    Новости SMI.FM