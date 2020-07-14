Коронавирус в России и мире. Главное на 14 июля

Иммунитет к COVID-19 держится всего три месяца. Кинотеатрам разрешили открыться с согласия местных властей. Турция планирует принимать россиян в августе.

В России

По состоянию на утро 13 июля, согласно данным оперативного штаба, было зарегистрировано 733 699 заболевших (+ 6537 за сутки), из них 218 239 активных случаев (30%). С начала эпидемии умерли 11 439 больных (+104), выздоровел 504 021 человек (+2960).

Московские власти рассчитали смертность от коронавируса за весь период эпидемии. Она оказалась равной 2,3%, если учитывать только случаи, где вирус стал основной причиной смерти, и 4,6% с учетом всех случаев, в которых COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Такая же летальность (4,6%) фиксируется в среднем по США. В Нью-Йорке она выше — 5%.

При этом в июне в столице умерли на треть (35%) меньше пациентов с COVID-19, чем в мае.

Министерство культуры разрешило открыться кинотеатрам с 13 июля, при условии одобрения региональных властей.

В Москве с этого же дня отменили масочный режим на улицах, а также сняли все ограничения, кроме санитарных, в сфере предпринимательства, в работе образовательных и развлекательных учреждений. С 1 августа город планирует возобновить работу театров и кинотеатров, во время спортивных мероприятий можно будет занимать до половины мест на трибунах.

С 15 июля Россия отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы. Вместо этого въезжающим придется предъявлять результат теста на коронавирус или сдать его по прибытии.

РФ ведет переговоры о возобновлении международных перелетов. Но вылететь за границу получится, скорее всего, не раньше августа. Авиакомпания Turkish Airlines первой решила возобновить перелеты в Москву с 1 августа.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 13 миллионов. Официально подтверждены 571 685 смертей, 7 220 303 человек вылечились.

В лидеры по числу заражений выходят страны Латинской Америки и Индия:

1. США 3 361 042 случаев,

2. Бразилия 1 884 967,

3. Индия 878 254,

4. Россия 732 547,

5. Перу 330 123,

6. Чили 317 657,

7. Мексика 299 750,

8. Великобритания 291 691,

9. ЮАР 287 796,

10. Иран 259 652.

В США ежедневный прирост новых больных превышает 60 тысяч. В Бразилии в будние дни фиксируют по 40-45 тысяч заболевших, в выходные — по 20-25 тысяч. В Индии число ежедневно регистрируемых случаев приближается к 30 тысячам.

Иммунитет к коронавирусу у тех, кто им переболел, может сохраняться всего три месяца, выяснили ученые из Королевского колледжа Лондона. Затем высокая концентрация антител к вирусу остается лишь у каждого пятого (17%).

Меньше всего заражению подвержены дети до 10 лет, сообщили в ВОЗ. Также они легче переносят заболевание.