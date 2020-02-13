Коронавирус в России и мире. Главное на 13 февраля

Еще немного статистики

Большинство новых пациентов (13 436) зарегистрировали в городе Ухань — административном центре провинции. За сутки в городе скончались 216 человек.

До этого число заразившихся увеличивалось в среднем на 1,5-2,5 тысячи ежедневно. Региональный минздрав объяснил резкий скачок числа заболевших (на 14 840 человек) новым методом диагностики.

Всего с начала эпидемии в Хубэе заболели более 48 тысяч жителей (в Ухане — 32,9 тысячи), умерли 1310 пациентов (в Ухане — 1036 человек), выздоровел 3441 человек.

В тройке лидеров по числу инфицированных также находятся китайские города Сяогань (2,8 тысячи человек) и Хуанган (2,6 тысячи). Более девяти тысяч жителей провинции остаются в карантине, с выше 77 тысяч людей, контактировавших с заболевшими, наблюдаются у медиков.

Коронавирус за границами Китая

Источник фото: Twitter

За последние сутки из 48 новых случаев заражения за пределами Китая 40 пришлось на круизный лайнер Diamond Princess, рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. С 5 февраля судно находится в порту японского города Иокогама, откуда оно вышло в двухнедельный круиз. Лайнер поместили в карантин, после того как у одного из пассажиров обнаружили коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 12 февраля заболели уже 175 человек. Помимо пассажиров это члены команды и сотрудник карантинной службы. Больных отвозят в клиники, остальные остаются в изоляции на судне. На короткое время пассажиров в масках выпускают из кают подышать свежим воздухом. При этом ресторан, бассейн и прочие прелести круизного лайнера им теперь недоступны. На Diamond Princess находятся 24 россиянина. Никто из них не заразился.

За пределами КНР заражение коронавирусом ранее выявили в 24 странах, включая Россию. В РФ вирус нашли у двух граждан Китая, они уже выписались.

Вирус отменяет мероприятия

Источник фото: Twitter

Одну из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии — Всемирный мобильный конгресс в Барселоне — решили не проводить из-за вспышки коронавируса. Мероприятие планировали на 24–27 февраля. Однако из-за инфекции десятки крупных компаний отказались от участия. Среди них Facebook, Amazon, Intel, Nokia, Sony и LG.

Также коронавирус затормозил торговую сделку между Китаем и США. Выполнение первого этапа договоренностей «в определенной степени замедлилось из-за вируса», признал глава Минфина США Стивен Мнучин. Он добавил, что Штаты планируют проводить изменения постепенно, а не разом.

Прививка от коронавируса

Источник фото: pixabay.com

По данным ВОЗ, сейчас в разработке находятся четыре вакцины против коронавируса. Две из них можно будет протестировать на людях через три-четыре месяца, заявила главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан.

Готовая прививка от вируса появится через 12-18 месяцев, добавила она. 11 и 12 февраля в Женеве прошел глобальный форум ВОЗ, посвященный коронавирусу. Эксперты участвовали в обсуждении по видеосвязи.

Среди лекарств, которые доступны уже сейчас, ВОЗ присматривается к препаратам против Эболы и ВИЧ-инфекции, заявила помощница гендиректора ВОЗ Мари Поль Кини.

Речь идет о комбинации препаратов ритонавир и лопинавир, входящими в терапию ВИЧ. Результаты тестирования этих лекарств станут известны через несколько дней или недель, добавила чиновница.

Что происходит в Китае

Миллионы людей находятся в карантине в провинции Хубэй. Помимо КПП на въездах в города свой пропускной пункт есть в каждой многоэтажке. Люди не выходят на улицу без лишней необходимости. В соцсетях распространяются слухи о том, что власти серьезно занижают число реальных смертей.

Китайское ТВ в ответ распространяет видео с танцами пациентов из Ухани. Согласно сообщению, они попросили приезжего доктора научить их традиционным уйгурским движениям.

В другом сюжете показано, как люди заботятся о животных, оставшихся в зоомагазине Уханя.

Популярным в китайских соцсетях стало видео полицейского, вытирающего слезы во время обеда. Он не смог уехать домой из-за вспышки коронавируса, но после минутной слабости идет исполнять свою работу.