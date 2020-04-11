Коронавирус в России и мире. Главное на 11 апреля

За последние сутки в 57 российских регионах было зафиксировано 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 18 пациентов и 97 выздоровели. Первый случай заражения был подтвержден в Республике Тыва.

С начала пандемии в России заразились 11 917 человек, проживающих в 82 регионах страны. Зафиксировано всего 94 летальных исхода, вылечились 795 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает по распространенности COVID-19 17–е место.

В мире общее число зараженных за сутки составило 1 601 018 человек (+68 814). По количеству случаев заболевания первое место в мире занимают США (466 287), второе и третье место досталось Испании (152 446) и Италии (143 626), которая лидирует по числу смертельных случаев (18 297).

В России

Из 85 субъектов РФ в 56 были смягчены ограничения для населения. В них местные власти расширили список предприятий, которым разрешено работать. Речь идет об МФЦ, магазинах оптики и химчистках, службах занятости и страховых компаниях.

Стало известно, что патриарх Кирилл проведет праздничную службу на Вербное воскресенье в Храме Христа Спасителя без верующих. Ее можно будет посмотреть онлайн.

К волонтерам, помогающим пожилым и маломобильным гражданам присоединились игроки футбольного клуба «Зенит». Андрей Аршавин попробовал отработать смену курьера «Яндекс.Лавки». Перед экспериментом его осмотрели врачи и снабдили спортсмена индивидуальными средствами защиты.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин увеличил максимальный размер долга по ипотеке, по которому предоставляются каникулы, до 4,5 миллионов рублей в Москве, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Приморья — до трех миллионов.

В оперштабе Москвы сообщили, что за последние дни вдвое увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом. Сейчас в столичных больницах находятся более 6,5 тысяч больных с этим диагнозом. Медики утверждают, что пик заболеваемости еще не пройден, и число инфицированных будет расти.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в результате проведенного исследования медики определили число россиян, получивших иммунитет к коронавирусной инфекции — всего 3%. Она добавила, что массовое тестирование на антитела к COVID-19 проводиться не будет.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице пропускной системы. Аналогичная мера будет применена и в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вводиться она будет постепенно и аккуратно.

В мире

Канцелярия Британского правительства сообщила, что премьер-министр Объединенного Королевства Борис Джонсон сможет полноценно вернуться к своим обязанностям приблизительно через месяц. Заразившийся коронавирусной инфекцией политик десять дней лечился дома, но затем был госпитализирован и попал в палату реанимации. Несколько дней назад он был переведен в обычную палату.

По мнению зарубежных аналитиков, в США безработица достигнет рекордных высот за все время после окончания Великой депрессии. Уже во втором квартале текущего года работы лишатся почти 12% американцев.

За последнюю неделю заявление на получения пособия по безработице подали 6,6 миллионов граждан страны.

Президент США Дональд Трамп, подписавший распоряжение о выделении двух триллионов долларов на помощь бизнесу в стране, призвал не умалять значение молитвы, в особенности, перед светлым праздником Пасхи.

Китайское министерство сельского хозяйство запретило гражданам страны есть собак, кошек, енотов и летучих мышей. Их внесли в список домашних животных, а это значит, что их нельзя будет разводить на мясо и мех.

Власти также отозвали лицензии на продажу диких животных. Ранее эксперты утверждали, что эпицентром уханьской пневмонии стали так называемые «мокрые рынки», на которых в условиях ужасной антисанитарии продавались экзотические животные.

В реанимацию с коронавирусной инфекцией попал губернатор Эр-Рияда. Король Саудовской Аравии Салман, наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры правительства перешли на режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция была обнаружена у 150 членов королевской семьи.

За последние сутки в Турции было зафиксировано 4,7 тысяч новых случаев заболевания. Общее число инфицированных выросло до 47 029 человек. Число умерших увеличилось с 908 до 1006 человек. Власти объявили комендантский час на 48 часов в 30 городах страны. Из-за этого граждане Турции массово бросились в продуктовые магазины, создав очень опасную ситуацию.

Из-за комендантского часа был отложен вывоз двух тысяч россиян из Антальи, запланированный на 11 апреля. Дата нового рейса пока не назначена.