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Власти Бразилии изначально были крайне обеспокоены судьбой местных племен. Тревога возросла после того, как в апреле от COVID-19 погиб 15-летний подросток. Он был представителем племени яномама, которое живет в джунглях Амазонки на севере государства.

Скончавшийся жил в деревне Реебе и учился в ближайшем к поселению городе. Он почувствовал себя неважно перед тем, как идти домой. Его отправили в больницу с симптомами коронавируса. Спасти ребенка не смогли. Он умер от осложнений.

В стране в деревнях живет около 800 тысяч представителей коренных народов. Многие из них не контактируют с внешним миром. Однако это не значит, что у них нет возможности заразиться. Вокруг поселений часто снуют старатели, которые нелегально добывают золото и другие дорогостоящие ресурсы. «Сейчас, без сомнения, главным вектором распространения COVID-19 на территории племени яномама являются более 20 тыс. нелегальных старателей, которые входят и выходят с их территории безо всякого контроля», — заявили в Социально-экологическом институте Бразилии. В самом начале вспышки вируса разносчиками болезни могли быть и туристы, посещающие некоторые племена.

Местные жители же беззащитны перед смертельной болезнью по целому ряду причин. Представители племен исторически не соблюдают социальную дистанцию, соблюдение гигиены находится на ином уровне, нежели в привычных городах, иммунитет к современным заболеваниям иногда отсутствует вовсе, а медицинское обслуживание практически недоступно. Единственная больница в штате Рорайма в Амазонском бассейне имеет лишь 20 коек для больных COVID-19. В соседнем штате Амазонас 90% мест уже заполнены, а в процентном соотношении уровень заболеваемости там максимальный в Бразилии. На территории штата живет большинство племен аборигенов. В Амазонасе только по официальным данным умерли более 500 человек с COVID-19.

Чтобы защитить население, власти страны закрыли деревни для посторонних. Причем некоторые племена сами решили не пускать к себе никого, кроме сородичей и врачей. Так, представители племени, живущего на берегах реки Шингу на севере Бразилии, заявили, что разрешают проход на свои территории исключительно медикам. Правда, в связи с удаленностью мест проживания, поговорить с врачами чаще всего аборигены могут лишь по телефону. Возможно поэтому местные жители стараются защитить себя сами — в джунглях носят маски и перчатки.