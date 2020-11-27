Коронавирус ударил по зубам. Названы новые последствия СОVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус может усугубить проблемы с зубами у зараженных. В некоторых случаях это уже привело к их выпадению. Ранее стало известно, что после COVID-19 люди могут столкнуться с болью в суставах, сыпью на коже и проблемами иммунной системы.

Чем больше изучается коронавирус, тем яснее становится, что он имеет массу серьезных последствий. За почти год исследований ученые выявили множество страшных последствий COVID-19. Среди них были проблемы с сердцем и почками, выпадение волос и даже мужское бесплодие. За последний месяц этот список стал еще больше.

Выпадение зубов

Как пишет The New York Times, люди, излечившиеся от COVID-19, столкнулись с зубными проблемами.

Пока нет научных доказательств того, что коронавирус может привести к потере зубов или проблемам с ними. Однако если зайти в группы на Facebook с людьми, пережившими COVID-19, можно заметить, что часть из них начала испытывать проблемы с зубами.

Одна женщина рассказала, что у нее просто выпал зуб. Не было ни крови, ни каких-то болей. Другая женщина потеряла зуб, когда ела мороженое. А третья — когда чистила зубы зубной нитью. У некоторых зубы стали сереть или частично разрушаться.

Некоторые стоматологи скептически относятся к тому, что один только COVID-19 мог вызвать такие проблемы. По их словам, вирус мог усугубить те зубные проблемы, которые уже были у человека. Особенно когда пациент выздоравливает после тяжелой формы заболевания.

Однако среди тех, кто потерял коренной зуб после коронавируса, был и 12-летний мальчик с абсолютно здоровыми зубами.

В любом случае, если коронавирус усугубляет имеющиеся проблемы, картина возникает невеселая. Более 47% взрослых в возрасте 30 лет и старше страдают той или иной формой пародонтоза, включая инфекции, воспаление десен и костей, окружающих зубы.

Влияние на иммунную систему

Еще одно исследование обнаружило негативное влияние коронавируса на иммунитет человека. Об этом пишет Firstpost со ссылкой на журнал Allergy.

Ученые наблюдали за 109 пациентами, выздоравливающими после COVID-19 и имеющими легкую форму заболевания. В ходе исследования они выяснили, что даже через десять недель с момента появления первых симптомов инфекция может продолжать вносить значительные изменения в иммунную систему.

У пациентов по-прежнему активировались цитотоксические CD3, CD4 и CD8 Т-клетки, а также повышался уровень переходных В-клеток. Это означало, что иммунная система пациентов все еще активно боролась с болезнью, хотя с момента заражения прошло уже более двух месяцев.

В то же время ученые обнаружили, что уровень нейтрофилов у пациентов был ниже. Нейтрофилы — это белые кровяные тельца, которые определяют реакцию иммунной системы на патогены и аллергены. По мнению исследователей, тот факт, что количество Т-клеток было высоким, а нейтрофилов — низким после 10 недель, показывает опасное сочетание иммунологических изменений. А они могут привести к запуску аутоиммунных заболеваний.

Проблемы с кожей

Зуд и разного рода высыпания на коже могут возникнуть и в самом начале заражения коронавирусом, и после него, передает The Conversation.

Сыпь, связанная с мультисистемным воспалительным синдромом у детей, может возникнуть в течение трех месяцев после заражения ребенка коронавирусом. Это происходит от перегрузки иммунной системы. У ребенка начинается воспаление сердечных и кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов и симптомам шока. Такое осложнение считается крайне редким.

Еще один вариант сыпи — это водяные пузыри. Это небольшие заполненные жидкостью микроблистеры, которые могут появиться на ранних стадиях заболевания или в любое другое время. Чаще всего они возникают на руках. Обычно страдают пациенты среднего возраста. Волдыри держатся чуть более десяти дней и связаны с COVID-19 средней степени тяжести.

Третий случай прозвали «ковидными пальцами». Он возникает на руках или ногах, а иногда одновременно. Симптомы чем-то напоминают обморожение. Кожа в этих местах становится красно-пурпурного цвета, и человек может испытывать болезненные ощущения и зуд. Иногда доходит до появления небольших волдырей. Эти образования, похожие на обморожение, часто появляются на поздних стадиях заболевания. Чаще всего встречаются у детей.

Немного статистики

Statesville Record передает, что с долгосрочными последствиями COVID-19 сталкивается каждый пятый «молодой и здоровый взрослый». При этом в целом чаще всего долгосрочные осложнения находят у женщин. С чем это связано, пока не понятно. Средний возраст людей с «длительным» ковидом — 44 года.

Пациенты, заболевшие в конечном итоге пневмонией, что часто является побочкой COVID-19, могут получить долгосрочное повреждение альвеол легких. Эти крошечные воздушные мешочки могут быть заблокированы или повреждены, что приводит к снижению емкости и функций легких.

А еще среди 1400 пациентов с «длительным» ковидом у двух третей отрицательный тест на антитела. Исследователи считают, что отсутствие антител как раз и связано с долгосрочными последствиями.

Некоторые могут столкнуться с мышечной болью, а также болью в суставах.

Среди последствий также могут быть симптомы, называющиеся в совокупности дизавтономией. К ним относятся колебания в пищеварительной или кровеносной системах, которые у здоровых людей работают почти незаметно.