Коронавирус чаще убивает мужчин. «Спасибо» всего одному рецептору

Коронавирусу не важен пол человека, когда речь идет о заражении. Однако у мужчин чаще возникают осложнения. Такой вывод сделали китайские врачи, но совсем не объяснили, почему так. Кажется, они подвели итоги слишком рано.

Медики из Китая пришли к выводу, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом. Но у представителей сильного пола чаще возникают осложнения, а смерть наступает в два раза чаще, чем у женщин.

Почти с самого начала эпидемии медики стали замечать, что болезнь намного чаще уносит жизни мужчин, чем женщин. Сначала биологи связали это с тем, что у мужчин в клетках легких больше молекул рецептора ACE2 — их вирус использует для заражения. Потом в этой гипотезе начали сомневаться, но большинство ученых все равно верили, что мужчины действительно больше подвержены COVID-19 именно по этой причине.

Врачи из пекинской больницы Тунжэнь еще раз проверили гипотезу и, как им показалось, приблизились к разгадке. Авторы исследования изучили статистику, полученную при лечении больных как в больнице Тунжэнь, так и других учреждениях Китая. В общей сложности медики посмотрели истории болезней более тысячи пациентов разных возрастов и социоэкономических категорий.

Анализ данных показал, что шансы заражения коронавирусной инфекцией одинаков как для мужчин, так и для женщин. Но вероятность смертельного исхода и осложнения заболевания разнились. Доля мужчин среди жертв коронавируса составляла 70%. Кроме того, люди, которые попали в реанимацию и нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких, в основном были мужчинами.

Китайские исследователи провели параллель со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году, отметив, что тогда мужчины тоже чаще женщин получали осложнения и умирали от заболевания. Такую тенденцию ученые также связали с тем, что возбудитель использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких. Этих рецепторов больше в организме мужчины.

Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Тимкив

Путь через один рецептор

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал «360», что почти у всех инфекционных заболеваний есть неравномерность по полу и смертности, но это не что-то «выдающееся и удивительное».

Лукашев посоветовал не воспринимать выводы китайских ученых как доказанный факт, потому что такую зависимость очень трудно выявить. Специалист подтвердил, что рецепторов АСЕ2 действительно больше в организме мужчины и именно их использует коронавирус, чтобы проникнуть в клетку, но это не значит, что количество рецепторов является определяющим фактором.

Их (рецепторов АСЕ2 — прим. ред.) у мужчин больше. Много было спекуляций про то, что поэтому гипертоники погибают более часто, но научных подтверждений этому нет. Это все на уровне гипотез Александр Лукашев.

Лукашев объяснил технологию, по которой вирус проникает в организм человека, и при чем тут рецепторы. АСЕ2 — молекула, находящаяся на поверхности клеток, участвующая в регуляции артериального давления. Чтобы проникнуть в клетку, вирус должен связаться с какой-то молекулой. У каждого вируса есть свой рецептор, через который он может это сделать, а у 2019-nCoV это АСЕ2.

«Преобладание мужчин среди пострадавших, погибших от инфекции характерен для многих других вирусов, которые не используют АСЕ2, а используют другие молекулы. Тут могут быть другие факторы», — заключил Лукашев.

Источник фото: NIAID-RML

Рано делать выводы

Врач-эксперт Тимур Пестерев в разговоре с «360» заявил, что пока слишком рано говорить о «предпочтениях» коронавируса, так как пандемия пока не закончилась. Исследования китайских коллег он назвал, скорее, наблюдениями, а не фактами, но подчеркнул, что их выводы нужно принять во внимание.

Генетика роли не играет. Роль играют соматические заболевания. У мужчин чаще гипертоническая болезнь встречается, предрасполагающая к тяжелому течению COVID-19. У мужчин больше стрессов, большая доля курильщиков с респираторными заболеваниями Тимур Пестерев.

Пестерев еще раз уточнил, что выводы китайских ученых — это пока только наблюдения, а значит, не нужно принимать это как факт.