Коронавирус свадьбе не помеха. Как люди женятся во время пандемии

Россиянам рекомендовали отложить бракосочетания до июня из-за пандемии коронавируса. Если мероприятие никак нельзя перенести, оно должно проходить без гостей. Такие меры приняты во многих странах. Современные проблемы требуют современных решений, поэтому молодожены перевели церемонии в онлайн-режим. Как проходят свадьбы в период почти мировой изоляции, изучил «360».

Первая в России онлайн-регистрация брака прошла в Архангельской области, в городе Северодвинске. Молодожены вели трансляцию в социальной сети Instagram.

На это будущих супругов сподвигло желание поделиться радостным событием со всеми родственниками и друзьями.

«В прямом эфире за регистрацией брака наблюдали десятки человек, в том числе знакомые молодоженов со всей Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Объединенных Арабских Эмиратов и подруга невесты из Соединенных Штатов Америки», — сказано в сообщении ЗАГСа.

Торжество молодые отметили вдвоем по-домашнему — без банкетов и шумных гуляний.

Медовый месяц у супругов будет летом, когда разрешится ситуация с массовым распространением вируса. Пока они не выбрали, куда поехать отдыхать, но твердо решили, что это будет место на территории России.

Пара из США планировала пышную свадьбу. В Чикаго 23-летняя Элиана Амрами и ее 22-летний жених Элиот хотели пожениться 29 марта 2020 года. За две недели до события в городе запретили проводить массовые мероприятия.

Молодожены не отчаялись и провели регистрацию в саду дома жениха. На событии присутствовали только раввин, родители и бракосочетающиеся. Остальные гости подъехали к дому и оставались в своих авто. Церемонию они смотрели через онлайн-трансляцию. Когда Амрами и Элиота объявили мужем и женой, вся улица заполнилась звуками сигналящих машин.

«Мы ортодоксальные евреи. До свадьбы мы не жили вместе. Мы просто не могли больше ждать. Нам до смерти хотелось пожениться!» — рассказала невеста изданию The Guardian.

Свадьба Свиты Вартаманан и Асвина Рави в Индии должна была пройти 26 марта. За день до торжества в стране объявили карантин. На мероприятии присутствовали всего 20 человек. Остальные 200 гостей наблюдали за свадебной церемонией через экраны своих телефонов.

«Каждая девушка мечтает о свадьбе, но такого я даже представить не могла. Все стулья свободы, а перед нами только 15 смартфонов, как будто мы знаменитости», — рассказала Свита порталу The Hindu.