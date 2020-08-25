Коронавирус стреляет дважды. Кто может заразиться повторно?

Ученые официально подтвердили повторные случаи заболевания COVID-19. Даже те пациенты, которые уже победили инфекцию, могут снова заразиться коронавирусом. Подробнее о том, с чем это связано — в материале «360».

Ученые из Университета Гонконга впервые подтвердили случай повторного заражения коронавирусом. До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о людях, которые заболели COVID-19 после выздоровления, однако подтверждения тому, что это действительно повторное заражение, не было. Существовала вероятность, что заболевание выявили из-за ненадежной диагностики или фрагментов вируса, которые остались после выздоровления и не представляли опасности для человека.

Первым пациентом с подтвержденным повторным заражением коронавирусной инфекцией стал 33-летний программист из Гонконга. Об этом сообщил RTHK со ссылкой на неопубликованные результаты ученых. COVID-19 нашли у него в марте 2020 года и уже в апреле выписали из больницы после полного выздоровления. В августе мужчина поехал в Испанию, а затем вернулся в Гонконг проездом через Лондон.

Тест на коронавирус выявил, что программист заразился во второй раз. Более того, исследование показало, что в образцах пациента оказалось больше вирусных частиц, чем содержится при обычном заражении. Несмотря на это, у парня не проявлялись никакие симптомы коронавируса.

Ученые провели подробный анализ и выяснили, что в этом конкретном случае нет никаких сомнений — мужчина действительно заразился повторно. Штамм коронавирусной инфекции, который обнаружили в его организме в первый раз, сильно отличался от выявленного сейчас. Это подтверждает, что речь не может идти об обрывках вируса после первого заражения.

Переболел — не значит в безопасности?

Авторы исследования отметили, что многие люди, которые переболели COVID-19, уверены, что теперь обладают иммунитетом к этой инфекции.

«Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельства того, что у некоторых людей количество антител через несколько месяцев снижается», — подчеркнули ученые.

Они призвали учесть этот факт для рассмотрения возможного вакцинирования пациентов, которые ранее перенесли коронавирус.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подчеркнула, что случаи повторного заражения новым типом инфекции происходят очень редко. Она рассказала, что в организацию и раньше поступали сообщения о повторном заболевании, но в тех случаях не было точной уверенности, что пациент действительно переносит коронавирус во второй раз.

Однако ситуация в Гонконге является «задокументированной» и подтвержденной. По словам Харрис, такое событие бывает крайне редко — «один случай на более чем 23 миллиона».

Мы, вероятно, увидим и другие задокументированные случаи. Но, как представляется, речь не идет об обычном событии Маргарет Харрис.

Кто рискует заразиться вновь?

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что повторное заражение коронавирусом — крайне редкое событие. Главный инфекционист Минздрава страны, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал «Интерфаксу», в каком случае оно может произойти.

Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне редки. Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека Владимир Чуланов.

Чуланов отметил, что «при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека».

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему пациент может повторно заболеть COVID-19. Они исследовали селезенку и лимфоузлы пациентов, которые скончались от нового типа инфекции, и выяснили, что в них не формируются герминативные центры, которые обеспечивают устойчивый иммунитет к вирусу.

По данным ученых, клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров, не формируются из-за повышенного уровня цитокинов в местах их образования. Из-за этого антитела к коронавирусу, которые возникают в организме пациента, не могут оберегать его от инфекции в течение долгого срока. После того, как они исчезнут, переболевший коронавирусом может снова заразиться.

Известные случаи повторного заражения

О повторном заражении пациента коронавирусом сообщили в Нидерландах. По словам вирусолога Марион Копманс, вирус обнаружили у пожилого человека с ослабленным иммунитетом. Однако этот случай пока не является задокументированным — чтобы доказать, действительно ли пациент заразился повторно, нужно подтвердить, что штаммы коронавируса различаются, имею разный генетический код.

Еще об одном возможном повторном заражении стало известно в России — о своем заболевании рассказал глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол. В первый раз он переболел в мае, однако 24 августа сообщил, что вновь попал в больницу.

«Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19, во второй раз заболел», — сказал он в видеообращении, которое разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения Шолбан Кара-оол.

Его направили на дополнительное обследование в Москву. При этом Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что данных, подтверждающих повторное заражение Кара-Оола коронавирусом, нет.

Еще одно повторное заражение произошло в Бельгии — там COVID-19 заболела женщина из Левена, которая перенесла его три месяца назад.

«Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции», — заявил вирусолог Марк ван Ранст.

Он пояснил, что в первом случае у пациентки инфекция протекала в мягкой форме, из-за чего организм выработал меньше антител.

«В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию», — заключил он.