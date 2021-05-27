Коронавирус за полтора года наплодил «детишек». Что известно о новых штаммах-убийцах

В Бразилии выявили новый штамм SARS-CoV-2. Ученые пока не определили его происхождение, но распространяется мутация довольно быстро. Опаснее ли эта разновидность коронавируса остальных, попробовал выяснить «360».

Штамм впервые обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. Об этом сообщило издание Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

«Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. <…> Получил широкое распространение в Порту-Феррейре», — сказал он.

Специалисты пока не поняли, является ли мутация более заразной или опаснее обычного вируса. Пока что удалось выяснить, что у штамма P.4 общее происхождение с бразильскими Р.1 и Р.2 и филиппинским P.3.

Разнообразие штаммов

Мутаций коронавируса за полтора года пандемии появилось немало. Осенью 2020 года британские ученые забили тревогу: из-за нового штамма заболеваемость COVID-19 пошла вверх. Возбудитель признали более заразным. В варианте B.1.1.7 выделили три значимых мутации — все в белке-шипе, отмечали в Агентстве здравоохранения Великобритании.

Скорость распространения британского штамма оказалась на 25-40% выше, чем обычно. Эксперты из группы по отслеживанию новых вирусных угроз NERVTAG указали и на более высокий — в 1,65 раза — риск смерти.

Южноафриканский мутант насторожил научное сообщество тем, что возбудитель приспосабливался к растущему коллективному иммунитету. В НИЦЭМ имени Гамалеи замметили, что штамм хуже нейтрализуется антителами и несколько более заразный. А израильские ученые указали на устойчивость этой разновидности SARS-CoV-2 к вакцине компаний Pfizer и BioNTech.

Две мутации в шиповом белке содержал и индийский штамм коронавируса. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Российской газете», что его коварство — в большей агрессивности.

«Он сильнее цепляется за клетки. А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть», — подчеркнул врач.

Отказавшуюся от «Спутника V» Бразилию вообще назвали страной — «лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. Особо опасной сочли мутацию P.1. В группу риска из-за него попали молодые люди, в том числе беременные женщины.

Вакцина «бьет по общим местам»

Новые штаммы коронавируса приводят к летальному исходу чаще остальных. Ученые не устают напоминать, что лучшим средством защиты от SARS-CoV-2 является вакцинация.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в апреле заявлял, что российская вакцина «Спутник V» справится с индийским штаммом. Ее эффективность против других мутаций не раз упоминалась специалистами.

Тем не менее нельзя исключать появления менее чувствительных к препаратам штаммов коронавируса. Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов обращал внимание на тот факт, что ждать коллективного иммунитета во всем мире придется довольно долго. В том числе из-за низкого темпа вакцинации в других странах. Подобная ситуация неизбежно приведет к появлению новых изменений в структуре вируса.

И все же после прививок вырабатывается более сильный иммунитет к COVID-19 — именно из-за мутаций SARS-CoV-2. Вакцину разрабатывают с расчетом на то, чтобы она научила организм «бить по общим для всех вирусов местам».

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказывал РИА «Новости», что штамма коронавируса, от которого нет защитного иммунитета, сейчас не существует.