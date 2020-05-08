Коронавирус с расовым окрасом. Чернокожие британцы умирают в 4 раза чаще белых

Представители этнических меньшинств в Великобритании, особенно с темным окрасом кожи, оказались гораздо уязвимее к коронавирусной инфекции. Они погибают от заболевания в несколько раз чаще, чем граждане со светлой кожей. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы. Почему так происходит — в материале «360».

Согласно данным отчета национальной службы, чернокожие женщины в 4,3 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины со светлой кожей. У чернокожих мужчин этот показатель чуть ниже — в 4,2 раза. В документе отмечается, что жители Бангладеша, Пакистана, Индии и смешанных национальностей также имели «статистически значимый повышенный риск смерти».

Даже при аналогичных условиях по возрасту, здоровью и социальному статусу, у темнокожих вероятность смерти от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, почти в два раза выше, чем у людей со светлой кожей.

В исследовании сказано, что «отчасти такой результат обусловлен социально-экономическим неблагополучием этих людей». Однако полностью этот феномен еще не объяснен, пишет CNN.

«Необходимо срочно расследовать причины этой непропорциональности», — заявил государственный секретарь юстиций Великобритании Дэвид Лэмми. Он назвал эти результаты «ужасающими».

«Необходимо принять меры для защиты черных мужчин и женщин», — добавил Лэмми.

Кроме этого, согласно анализу Института экономических исследований, люди африканского происхождения в 3,7 раза чаще умирают даже в больнице от коронавирусной инфекции. В исследовании говорилось, что повышенная смертность не может объясняться только различием в географии и демографии. Она также не объясняется внебольничными жертвами.

Повышенная смертность темнокожих людей совпадает с данными в США. Там количество жертв от COVID-19 людей афроамериканского происхождения гораздо выше, по сравнению с белыми гражданами. Например в Чикаго 72% погибших были чернокожими, хотя они составляют треть от населения. В Луизиане афроамериканцы составляют 32% населения, но на них приходится около 70% смертей.

Великобритания находится на четвертом месте по числу зараженных — 207 973 человек. Из них погибли — 30 689, по данным института Хопкинса.