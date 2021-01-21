Коронавирус распался на штаммы. Сколько грозит россиянам и есть ли защита?

Каждый день появляется информация о выявлении новых штаммов коронавируса по всему миру. Уже известно о «британской» и «южноафриканской» версии возбудителя, которые оказались более заразными, но при этом они не влияют на тяжесть течения заболевания. Разбираемся, как вирус меняется и почему это не мешает работе вакцины.

Мутация возбудителя

Чтобы узнать, как появляются новые штаммы, нужно понять, из чего состоит коронавирус. В его основе лежит молекула РНК. Она представляет собой длинную цепочку. В каждом звене есть различная последовательность четырех компонентов: аденина, гуанина и цитозина и урацила. Для удобства ученые используют только буквы: АГЦУ. Эти компоненты могут выстраиваться в любой последовательности. При этом звенья, или целые участки цепи, могут меняться местами, увеличиваться или полностью уничтожаться. Это называется мутацией генома.

Эти изменения бывают точечные, тогда в поведении вируса не происходит никаких изменений. Но бывают значимые изменения, которые меняют поведение возбудителя. Именно благодаря такой мутации вирус научился поражать организм человека и распространился по миру. При этом он продолжает меняться до сих пор.

Профессор-вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов пояснил, что такая селекция коронавируса проходит под влиянием тех или иных обстоятельств. В результате получаются измененные варианты возбудителя с новыми свойствами.

«Все зависит от того, в каких условиях вирус существует. Если изменения у него произошли при случайном попадании к новому „хозяину“ и ему так легче жить, то эта форма закрепится и вытеснит предыдущий вариант», — рассказал он.



Профессор отметил, что новый вид возбудителя, если он успешнее распространяется, чем его предшественник, постепенно вытесняет предыдущие версии и становится доминирующим.

Такие разные штаммы

Изучением мутаций коронавируса занимается организация GISAID. На специальном сайте в режиме реального времени собирается информация обо всех изменениях в геноме возбудителя — точечных или значимых. Близкие по свойствам вирусы объединяют в ветви филогенетического дерева.

Источник фото: Nextstrain.org

В его основе лежит первый коронавирус, который сначала разделился на возбудителей, поражающих животных и людей, а после разошелся на семейства, или клады (от английского clade). SARS-CoV 2 сегодня состоит из 12 семейств, которые незначительно отличаются друг от друга. Каждая точка — это мутировавший вирус.



В России на сегодняшний день есть два вида возбудителя. Кодовое значение первого 20B — он распространен больше всего. Этот тот самый коронавирус, который привел к вспышке заболевания весной. Второй вариант — 20C. В процентном соотношении он поразил менее 9% от всех зараженных. При этом количество обоих возбудителей сокращается.

Источник фото: Nextstrain.org

«Британский» штамм коронавируса на карте представлен под названием 501Y. V1. Его выявили в октябре прошлого года. После изучения специалисты обнаружили в его белке-шипе, которым он цепляется за клетку, 23 мутации.

Главным изменением является замена аминокислоты на одном из участков шипа. Это сделало проникновение его в организм эффективнее, поэтому он распространился быстрее, чем его предшественник.

Способы защиты

Несмотря на множество мутаций SARS-CoV 2, изменений, которые могли бы привести к иммунологическим свойствам возбудителя, пока нет. Поэтому все разработанные вакцины против него будут действовать. Как пояснил Александр Чепурнов, изменения в основном происходят в шипе-белке, против которого и настроены препараты.

«Пока все исследования показывают, что все, кто переболел или прошел вакцинацию, имеют иммунитет против нового штамма. Защита существует, она действенная. Не произошло особых изменений, которые могли бы привести к преодолению иммунитета», — рассказал он.

При этом профессор напомнил, что механизм появления мутаций случайный. Их отбор зависит от условий проживания и давления на возбудитель. Вакцинация станет таким способом его подавления, поэтому есть риск, что может появиться вариант, который научится отклонятся от антител, вызванных прививками. Если он получит преимущество, то это большая опасность. Но пока данных о том, что новые варианты вируса способны преодолеть защиту, нет.

Профессор Чепурнов отметил, что, согласно открытым данным, больше половины людей с антителами перенесли заражение без каких-либо симптомов. Это поможет с формированием коллективного иммунитета. Но разброс по времени сохранения антител будет большой.

«Есть цифры, когда люди повторно заболевают через полгода и даже раньше. Но при этом я вижу много случаев, когда уровень антител сохраняется на долгое время. Здесь разброс будет сильным», — не исключил эксперт.

Александр Чепурнов отметил, что с учетом вакцинации и количества переболевших к лету у россиян может уже сформироваться коллективный иммунитет. Это позволит стабилизировать эпидемическую ситуацию, но только если вирус не мутирует настолько, что сможет уклоняться от иммунных антител.