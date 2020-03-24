В тюрьмах сейчас неспокойно: заключенные протестуют, требуют освобождения, чтобы избежать массового заражения коронавирусом. Разбираемся, какие меры принимаются в России и мире.

В связи с эпидемий коронавируса неожиданной группой риска во всех странах стали заключенные исправительных учреждений. Они находятся в тесном контакте между собой, часто живут в общих бараках, да и санитарные условия бывают, мягко говоря, не идеальны. Зато для вируса это очень благоприятная среда. Поэтому в тюрьмах всего мира сейчас вводятся особые меры. Ну а для заключенных пандемия — шанс добиться досрочного освобождения. И в некоторых странах это удается.

Бунты и амнистии

23 марта европейское бюро ВОЗ опубликовало документ с рекомендациями по мерам борьбы с коронавирусом в местах лишения свободы. Однако пока далеко не везде надлежащие меры приняты, в результате чего возникает паника среди заключенных. Кроме того, эти меры подразумевают серьезные ограничения контактов с «внешним миром», а для многих осужденных это хуже любой болезни.

Ситуация взорвалась в Колумбии: пару дней назад в тюрьме Ла Модело произошло восстание заключенных, в результате которого погибли 23 человека и еще 83 получили серьезные ранения. Сбежать никому не удалось. Правда, недовольство условиями содержания среди местных заключенных накапливалось уже давно. Коронавирус, очевидно, стал последней каплей.

В США тем временем, чтобы не доводить ситуацию до критической, начали массово освобождать заключенных. Амнистия касается только тех, кто совершил не тяжкое преступление, а также пожилых и больных.

Ранее на радикальные меры пошел Иран, который пока что остается одним из главных мировых очагов инфекции. Там были освобождены (правда, только на время) около 85 тысяч заключенных. В основном, по политическим статьям и вопросам безопасности.

Не лучше дело обстоит и в Европе. Недавно во Франции коронавирус обнаружили у пяти заключенных. Поэтому власти страны решили в срочном порядке выпустить на свободу 5 тысяч осужденных, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Об аналогичных мерах заявили власти Индии.

Ситуация в России

ФСИН уже сообщил на своем сайте, что в российских пенитенциарных учреждениях будет усилен санитарный контроль и будут проводиться проверки. Пока, правда, в ведомстве утверждают, что ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией пока в тюрьмах России не выявлено. Но уже вводятся ограничительные меры по посещению заключенных родственниками и адвокатами. Причем это касается как тюрем, так и СИЗО.

Многие правозащитники возмущены этим фактом — в частности, адвокат и член Совета по правам человека России Юрий Костанов заявил, что это прямое нарушение прав подследственных.

Поэтому в последнее время все чаще говорят об амнистии и в России. В частности, журналистка и правозащитница Ева Меркачева призвала сокращать количество заключенных.

Есть два пути: амнистия или ужесточение меры пресечения. На мой взгляд, предпочтительнее первое Ева Меркачева журналистка, правозащитница.

С такой инициативой выступал ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов, еще в феврале предложив объявить амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне пандемии такое предложение стало еще более актуальным. Тем не менее в Госдуме такой вариант развития событий считают маловероятным.

Амнистии — не выход?

Но и с амнистиями не все так однозначно. Сомнения по этому поводу высказал, в частности, бывший сотрудник ФСИН, полковник в отставке Василий Макиенко.

Амнистии — не выход. Многие из заключенных не имеют на воле никаких социальных связей, и в результате тысячи людей будут выброшены на улицу Василий Макиенко полковник в отставке, бывший сотрудник ФСИН.

По его словам, это не только приведет к социальному кризису, но и поспособствует распространению заболевания. Поэтому сейчас нужно только усилить бдительность в тюрьмах: чаще дезинфицировать помещения, по возможности ограничить контакты.