Госдума, Совет Федерации и все 85 региональных парламентов утвердили поправки в Конституцию. Владимир Путин подписал документ, 22 апреля пройдет всенародное голосование. ВОЗ признала коронавирус пандемией. К воскресенью в России зарегистрировали 63 случая заражения; в школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение занятий. Группа Little Big представила свой новый хит Uno, с которым поедет на Евровидение. О главных событиях недели с 9 по 15 марта — в подборке «360».

Парламент утвердил поправки в Конституцию

Подробно разбираем, какие поправки вынесли на голосование 22 апреля. Это закрепление статуса русского языка как официального на всей территории страны, упоминание Бога (хотя и вскользь), преемственность СССР, индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, запрет на отделение территорий, запрет президенту избираться более двух сроков при снятии этих ограничений для действующего главы государства.

Без валютной паники. Что происходит с рублем, нефтью и мировой экономикой

Разбираем, из-за чего рухнули цены на нефть, как это отразилось на рубле, на сколько все это затянется и не перерастет ли в настоящий кризис. Также эксперты рассказывают, при каком курсе имеет смысл покупать валюту.

Вспышку коронавируса признали пандемией. Важные советы для тех, кто не хочет заразиться

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 63 человек. Это гораздо меньше, чем в сезон болеют ОРВИ и гриппом. О том, как отличить их от коронавируса и что делать, чтобы не заболеть, рассказывает «360».

Одно из элементарных правил — мыть руки. Исполнительница хита I Will Survive («Я выживу») Глория Гейнор показывает, как это правильно делать.

Подмосковье перешло на режим повышенной готовности из-за коронавируса

Объясняем простыми словами, что это значит для жителей. В школах ввели свободное посещение. Запрещены массовые акции численностью более пяти тысяч человек. Тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, рекомендуется 14 дней сидеть дома в карантине. Работодатель должен оплатить это время. Для жителей региона создана специальная горячая линия по коронавирусу.

Тамбовская школьница не вернулась с дискотеки. Следователи нашли ее тело

13-летняя школьница из села Бокино Тамбовской области пропала 7 марта, когда возвращалась домой с дискотеки. Спустя четыре дня ее тело обнаружили в лесу. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего жителя соседнего города. Мужчина назвал несколько разных версий случившегося. Родители погибшей считают, что он просто пытается запутать следствие.

Little Big показала номер с песней Uno для Евровидения

Ролик посмотрели уже более 21,5 миллиона человек. Но музыкальные критики (среди них Юрий Лоза) ожидаемо разошлись во мнениях.

УЕФА официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. До этого сезон остановили несколько национальных лиг — Ла Лига, Бундеслига, Кубок Испании, чемпионаты Греции, Дании, Португалии и других стран.

Также регулярные чемпионаты отменили НХЛ и НБА — одним из первых заразился французский баскетболист «Юты Джаз» Руди Гобер. Хоккеисты и баскетболисты в США нередко выступают на одних и тех же площадках. Помимо игроков вирус подхватил школьник, взявший автограф у Гобера.

А болельщики «Зенита» придумали новую кричалку: «Мы все умрем!» Они исполнили ее на последней игре в Петербурге, где еще не действовало ограничение на максимум тысячу зрителей.

Харви Вайнштена приговорили к 23 годам тюрьмы

Однако проблемы со здоровьем могут вытащить голливудского продюсера из-за решетки. Ранее Вайнштейну сделали операцию на сердце — установили стент. Вскоре после вынесения приговора он вновь попал в больницу с болью в груди. Теперь у некогда всесильного продюсера есть шанс выйти условно-досрочно из-за угрозы здоровью.

У семьи Назарбаева арестовали особняки на $100 миллионов в Лондоне

Год назад в Лондоне арестовали два особняка и апартаменты стоимостью более 100 миллионов долларов. Британские власти требуют объяснить источники доходов на приобретение недвижимости. Только теперь суд разрешил раскрыть имена владельцев. Ими оказались дочь и внук первого президента Казахстана — спикер казахстанского сената Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев. Если законность потраченных средств доказать не удастся, особняки выставят на торги.

От штрафов до смертной казни. Что грозит за нарушение карантина в разных странах

Во многих странах из-за коронавируса ввели карантин, за его несоблюдение наказывают, в том числе и в России. При этом некоторые государства, кажется, переборщили.

Самое суровое наказание — вплоть до смертной казни — предусмотрено в Китае, где пик эпидемии уже прошел. Судят там и тех, кого поймали на коррупции во время ЧП, а также недобросовестных производителей медицинских товаров.