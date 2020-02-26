Россияне смогут вернуть деньги за тур в «коронавирусные» страны. Они паникуют, но от отдыха не отказываются

В Италии, Корее и Иране все больше людей заболевают коронавирусом. В связи с этим россиянам посоветовали пока не путешествовать по этим государствам. Это не запрет, а только предупреждение, но если страх взял верх, то самое время пересмотреть свой отдых. Как отказаться от тура без потерь и насколько Италия популярное направление у россиян — в материале «360».

Рекомендации, которые, возможно, вынудят россиян пересмотреть выбранную для отдыха страну, выпустил Роспотребнадзор. В ведомстве предупредили, что в Италии, Южной Корее и Иране выросло число заболевших коронавирусом COVID-19. На родине Леонардо да Винчи, например, болеют 283 человека, семь умерли. А в Южной Корее зафиксировали 977 случаев заражения с 11 смертельными исходами. В то же время в Иране 15 смертей на 95 заболевших.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещение этих стран увеличит риск заразиться COVID-19. При этом страны, граничащие с Италией, не собираются закрывать границы.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в стране по состоянию на 26 февраля находятся около семи тысяч россиян. В организации отметили, что единственное, на что влияет ситуация с коронавирусом, так это на экскурсионные программы. И то незначительно.

Россияне, по информации АТОР, не отказываются от путевок в Италию. То же самое «360» сказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. По ее словам, Италия — очень популярное направление у сограждан, причем они любят эту страну не только из-за экскурсий, но также в качестве летнего и зимнего отдыха. Осипова подтвердила, что в Италии около семи тысяч россиян и все они «чувствуют себя прекрасно», а «зова о помощи нет».

Надо воспринимать эти рекомендации именно как просьбу об осторожности. Это не запрет на въезд в страну, поэтому турист сам должен принимать решение — либо он аннулирует тур на основании закона о туристской деятельности, либо вылетает в страну, соблюдая правила безопасности, на которые указывают Роспотребнадзор и Ростуризм Наталия Осипова.

В то же время некоторые россияне все-таки прислушались к рекомендациям и начали отказываться от туров. Осипова отметила, что это зачастую пожилые люди, беспокоящиеся о своем здоровье. Однако аннуляция туров не носит массовый характер.

Летние [туры] пока не сдают. Туристы пока в ожидательном состоянии, в надежде на то, что им удастся отдохнуть именно в этой стране. В крайнем случае, если что-то произойдет, турист имеет право воспользоваться предложением оператора — поменять либо дату, либо страну отдыха Наталия Осипова.

Если у вас запланирован отдых в Италии, но рекомендации Роспотребнадзора заставили пересмотреть решение о поездке в страну, то отказаться от тура довольно просто. Нужно обратиться в турагентство, где оформлялась путевка. Там же пишется заявление о расторжении договора. Потом нужно просто подождать — в это время агентство свяжется с туроператором и урегулирует ситуацию по возвращению денег. Но бывает, что оператор отказывается перечислять средства за тур. В этом случае можно обратиться в суд.

Если гражданин приобрел не тур, а просто билет на самолет, тогда следует обращаться в авиакомпанию и с этой организацией уже вести диалог по поводу возвращения денег.

В Риме неспокойно

Опросить всех итальянцев, конечно, невозможно, но по просьбе «360» житель Рима Иван рассказал о ситуации в городе. Он предположил, что власти скрывают точные данные о заболевших, маски в магазинах раскупают почти сразу, а в метро запустили специальную рекламу по соблюдению правил гигиены. И все из-за коронавируса.

На данный момент СМИ ничего не говорят про Рим. Зараженных нет, но этому мало кто верит. Все понимают, что Рим — один из самых больших городов Италии. Скорее всего, здесь есть зараженные, просто об этом либо замалчивают, либо не знают Иван.

В городе нет паники, но жители на всякий случай раскупают маски, причем очень быстро. Они подорожали на фоне ситуации с заболеванием. Иван рассказал, что купил шесть повязок за шесть евро, а это довольно высокие цены.

В то же время рабочий процесс в Риме не изменился — все горожане трудятся по привычному графику. Иван отметил, что за пределами Рима были случаи заражения. Там закрыли школы и вузы. СМИ сообщили, что очаг заражения находится на севере Италии. Больше всего инфицированных в Милане, Венеции и Болонье.

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По словам Ивана, в римском метро повесили рекламу о том, как обезопасить себя, а обычную простуду призывают не называть с ходу коронавирусом.

Запустили рекламу в метро с 10 правилами, как себя вести, в каких случаях мыть руки, что надо все обеззараживать всякими веществами на алкогольной основе. Просят не звонить в скорую в случае температуры, кашля, а звонить на «зеленый номер», чтобы сначала проконсультироваться, а потом звонить напрямую в скорую помощь Иван.

Учитывая количество новостей о коронавирусе, можно забыть, откуда он вообще появился, какие у него симптомы и как обезопасить себя. Все, что нужно знать, — в материале «360».