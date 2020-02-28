Из-за эпидемии коронавируса в Китае остановилось практически все производство, а также поставка фармацевтического сырья. Чем это грозит России?

Помимо всех прочих проблем коронавирус, очевидно, доставит Китаю серьезные экономические трудности. А значит, и всему остальному миру. На данный момент большинство китайских предприятий не функционирует из-за карантина, производство встало, и когда оно возобновится — непонятно. Это касается и заводов по производству фармацевтических субстанций. Некоторые крупные предприятия находятся прямо в эпицентре коронавируса — провинции Хубэй.

Для нашей страны проблема в том, что более половины российских жизненно важных лекарственных препаратов (из списка ЖНВЛП) производят именно из китайского фармацевтического сырья. Следовательно, есть серьезный риск, что могут возникнуть проблемы с лекарствами. В лучшем случае в аптеках просто повысятся цены, в худшем — некоторые препараты вообще исчезнут с прилавков.

Однако не стоит спешить штурмовать аптеки и запасаться медикаментами на год вперед.

Повысятся ли цены на лекарства?

По словам бывшего руководителя и коммерческого директора аптечной сети «Дальхимфарм», фармацевта Ирины Булыгиной, повышение цен точно не грозит, потому что цены на лекарственные препараты фиксируются государством. Следовательно, производители не смогут повысить цену на препарат из экономических соображений, даже если субстанции станут дороже.

Другой вопрос, что фармацевтические компании могут просто снять с производства те или иные лекарства, если это станет экономически невыгодно.

Будет ли дефицит?

Китай является основным поставщиком субстанций. В Россию фармацевтическое сырье поставляют как напрямую из Поднебесной, так и транзитом через Европу. Другим крупным поставщиком является Индия, но и она находится в серьезной экономической зависимости от КНР. Чаще всего они поставляют те же китайские субстанции, но под своими этикетками.

Поэтому главный вопрос сейчас — на сколько хватит собственных уже имеющихся ресурсов. Ирина Булыгина заверила, что пока бояться нечего: в России есть несколько предприятий, способных обеспечить страну любыми необходимыми субстанциями. К тому же фармацевтические заводы всегда оставляют запасы на следующий год, так что на ближайшее время сырья должно хватить. И тут вопрос в том, как скоро исчезнет проблема коронавируса.

Помимо собственного производства есть и другие альтернативы. Например, по словам Булыгиной, Россия закупает фармацевтическое сырье у ближайших соседей — Украины и Белоруссии. Но, конечно, Китай — гораздо более крупный и надежный партнер.

Так что определенные поводы для беспокойства есть, хотя паниковать еще рано. Пока остается верить в отечественное производство. И в мировую медицину.