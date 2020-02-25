Коронавирус отменяет карнавалы и мешает Тому Крузу. Теперь под угрозой Олимпиада

Вспышка вируса вряд ли может привести к чему-то хорошему, но, как ни странно, власти одного государства все-таки могут извлечь из нее пользу. С октября в Ираке идут массовые протесты, но коронавирус сведет их на нет. Как передает Financial Times, министерство здравоохранения Ирака заявило: общественность должна избегать больших скоплений людей. Страна также временно закрыла пункты пересечения границы с Ираном и прекратила возвращать китайских работников нефтяных месторождений.

На этом сомнительные плюсы эпидемии заканчиваются.

Экономика

Коронавирус прошелся по состоянию 500 богатейших людей мира, сообщает Bloomberg. Суммарно они потеряли 139 миллиардов долларов, а все из-за падения индексов на фондовых биржах. Самый большой убыток понесли создатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Каждый потерял по 4,8 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 3,4 миллиарда долларов.

Apple сталкивается с задержкой производства из-за временной приостановки работы их партнера Foxconn в Китае. Автопроизводителям тоже приходится несладко. Nissan и Hyundai временно закрыли заводы за пределами Китая, потому что не могут получить запчасти. Следом, скорее всего, падет фармацевтическая промышленность.

Сингапур. Грузовые корабли повсюду. Мировая экономика остановилась.

World Economic Forum передает, что в результате отмены множества рейсов глобальные доходы авиакомпаний упадут на 4-5 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года. Международная организация гражданской авиации ООН прогнозирует, что Япония потеряет около 1,29 миллиарда долларов доходов от туризма в первом квартале из-за сокращения китайских туристов, а Таиланд — около 1,15 миллиарда долларов.

Китай: воздушное движение сократилось на 60% с начала эпидемии коронавируса, поэтому несколько компаний приостановили свои рейсы.

Экономический рост Китая, как ожидается, замедлится до 4,5% в первом квартале 2020 года, согласно опросу экономистов Reuters. Это будет самый медленный темп после финансового кризиса. Гонконг также столкнется с наиболее сильным влиянием на экономику. Ущерб будет сильнее, чем во время вспышки атипичной пневмонии. Из-за постоянных социальных волнений Гонконгу будет сложнее восстановиться.

Китай еще и крупнейший импортер нефти в мире. Международное энергетическое агентство прогнозирует первое падение мирового спроса на нефть за последние 10 лет. Все из-за того, что эпидемия поразила производство и поездки.

«Глобальный спрос на нефть сильно пострадал от нового коронавируса (COVID-19) и повсеместной остановки экономики Китая. Теперь ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в годовом исчислении в первом квартале 2020 года», — говорится в последнем ежемесячном отчете МЭА.

Предприятия имеют дело с потерянным доходом и нарушением цепочек поставок из-за закрытия заводов в Китае.

Отмена мероприятий

Многие выставки и спортивные мероприятия в Китае и по всей Азии отменили или отложили из-за вспышки коронавируса. В Сеуле остановили неделю моды, которая должна была пройти с 17 по 21 марта. Prada и Chanel Métiers d’Art также отложили свои показы в Токио и Пекине до лучших времен.

Под угрозой находятся Олимпийские игры в Токио, передает Independent. Бывший вице-президент МОК и экс-президент Всемирного антидопингового агентства Дик Паунд заявил, что решение о проведении Олимпиады в Японии должны принять не позднее конца мая. Организаторам предстоит определить, находится ли коронавирус под контролем. На данный момент из-за быстрого распространения вирус могут квалифицировать как пандемию.

Паунд отметил, что если Олимпиада не будет проведена в Токио, то ее, скорее всего, просто отменят. Очень сложно такое масштабное мероприятие перенести куда-либо в столь короткий срок.

Всемирный мобильный конгресс в испанской Барселоне (MWC 2020) отменили из-за боязни распространения коронавируса. Вместо ежегодной выставки японская Sony, китайские Huawei и Honor представили свои новинки онлайн.

Японские власти готовы закрыть школы на карантин в регионах, где выявлены случаи заражения, если их станет больше.

В Италии закрыли достопримечательности и отменили ежегодный Венецианский карнавал. Giorgio Armani в рамках Миланской недели моды провел показ в пустом театре. Матчи Лиги Европы также пройдут на пустых стадионах: только игроки, никаких болельщиков. Все театры, галереи, музеи и библиотеки закрыли в регионах Ломбардия и Венето.

Паника из-за коронавируса в Италии приводит к тому, что люди все скупают в магазинах.

Остановили даже съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» в Италии. Все ради безопасности актеров и съемочной группы. Когда продолжатся съемки — неизвестно.

Сейчас в Италии крупнейшая вспышка коронавируса в Европе. Обнаружено более 200 инфицированных, сообщается о семи погибших.