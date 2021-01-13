Коронавирус обошел жителей итальянского острова стороной. Причины выяснить так и не удалось

Итальянские ученые опубликовали результаты исследования, проведенного на итальянском острове Джильо. С начала пандемии коронавируса туда неоднократно приезжали зараженные туристы, жители не соблюдали социальную дистанцию, однако никто из островитян не заболел.

Исследователи разместили свои выводы на сайте препринтов medRxiv. Это означает, что статья не была подтверждена экспертной оценкой. То есть, результаты, опубликованные на портале, не должны использоваться в клинической практике.

Первым известным случаем COVID-19 на Джильо стал мужчина в возрасте 60 лет, который прибыл на остров 18 февраля. Он приехал на похороны родственника, кашлял на протяжении всей церковной панихиды, и через день вернулся домой. Спустя три недели он скончался в больнице.

На остров приезжали и другие инфицированные туристы, но местные жители, при самом тесном контакте, ни разу не заразились.

С 29 апреля по 3 мая 2020 года исследователи провели обширное серологическое исследование, в котором приняли участие почти все взрослые жители трех городов острова.

Ученые под руководством Антонио Боньянни (Antonio Bognanni) из Миланского университета хотели выяснить причину устойчивости островитян к вирусу. Они проверили 634 проживавших на острове человека и 89 приезжих. Был обнаружен всего один случай бессимптомного заражения.

Исследователи не знают, с чем связана такая устойчивость к коронавирусу.

Несмотря на обширное воздействие SARS-CoV-2, в этой популяции произошла только одна новая бессимптомная инфекция. Это может быть связано с неизвестными защитными факторами или случайностью Антонио Боньянни вирусолог

Возможно, островитяне получили перекрестный иммунитет к близкородственному эндемичному патогену. Может быть, повлиял тот факт, что они живут в зоне морского заповедника и дышат чистейшим воздухом.

Доктор Армандо Скьяффино, единственный врач на острове, работает уже 40 лет. Он признался, что ему не раз приходилось лечить детей от скарлатины, кори или ветрянки. Эти болезни распространяются по Джильо со скоростью лесного пожара. Почему на острове не прижился коронавирус, он не может даже предположить.

Возможно, жители острова не были подвержены воздействию COVID-19, так как имели слишком мало контактов, чтобы заразиться.

Глава отдела инфекционных заболеваний римской больницы Тор Вергата Массимо Андреони ранее сообщал, что некоторые пациенты в меньшей степени способны распространять болезнь по причинам, которые до сих пор неясны.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэниел Альтманн считает, что «это может быть что-то экзотическое». Например, генетический вариант, распространенный среди населения острова. Гильези, так называют себя жители острова, роднились друг с другом на протяжении столетий.

Отсутствие коронавируса на Джильо является уникальным случаем. Нигде в мире такого зафиксировано не было. За исключением Северной Кореи, которая 8 января сообщила, что в 15 лабораториях были проверены 13 257 человек и ни один из них инфицирован не был. Пхеньян утверждает, что случаев заболевания с начала пандемии зафиксировано не было вообще. По понятным причинам эксперты северокорейским политикам не верят.