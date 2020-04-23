Исследования показали, что в Великобритании повышенная смертность наблюдается среди этнических меньшинств. Похожая ситуация складывается в США. В Чикаго 72% людей, умерших от COVID-19, были темнокожими. При этом они составляют лишь треть населения. Это происходит из-за классового неравенства.

Из 12 593 пациентов, умерших в больнице Великобритании до 19 апреля. 19% принадлежали к этническим меньшинствам. При этом сами меньшинства составляют всего 15% от общего населения Англии. Об этом свидетельствует анализ The Guardian.

Стало также известно, что три и лондонских района с высоким населением меньшинств — Харроу, Брент и Барнет —входят в топ районов с самыми большими показателями смертности в больницах.

Похожая ситуация складывается и в США. В Чикаго темнокожие составляют треть населения. При этом по данным начала апреля 2020 года, среди погибших от коронавируса 72% были афроамериканцами. В Джорджии лишь 40% зараженных составляют белое население. При этом они представляют 58% штата.

«Би-би-си» выделил несколько основных причин, влияющих на такую статистику. Все сводится к экономическому неравенству.

В странах, где большинство — это белые, люди из других этнических и расовых групп имеют меньший доступ к экономическим ресурсам. Им сложнее найти высокооплачиваемую работу. Они чаще сталкиваются с голодом. Экономическая уязвимость часто приводит к ухудшению здоровья.

В США афроамериканцы чаще, чем белые жители, страдают диабетом, болезнями сердца и гипертонией, которые ослабляют легкие и иммунную систему. И люди, у которых уже есть такие заболевания, склонны переживать COVID-19 в более тяжелой форме. Это увеличивает риск смерти.

Большое число семейств этнических меньшинств проживает в экологически неблагополучных районах, поскольку там дешевле приобрести жилье. Такие семьи в Северной Америке и Европе проживают вблизи мусоросжигательных заводов и полигонов. Школы, где большая часть учащихся — это этнические меньшинства, расположены вблизи автомагистралей и промышленных объектов. Это тоже влияет на уязвимость к воспалению легких и увеличивает шансы развития астмы или коронавируса.

Такие семьи часто живут в больших количествах в одном доме. Опрос в Великобритании показал, что у 26% бангладешских и 21% темнокожих семей в домах людей больше, чем спальных мест. Получается, что если один человек в семье заразится коронавирусом, то могут заболеть все. Среди белых семей такая ситуация наблюдается лишь у 2%.

Из-за культурных особенностей в бангладешских, индийских и китайских семьях в Великобритании также выше доля пожилых людей, живущих с детьми — явный вектор передачи COVID-19 наиболее уязвимой возрастной группе.

Люди из этнических меньшинств чаще оказываются безработными, неполностью занятыми или занятыми на ненадежной основе. Это склоняет их к согласию на более рискованные работы. Например, в такое нестабильное время с наибольшей вероятностью именно они согласятся работать доставщиком еды.

Не последнюю роль играют расовые предрассудки и распространение дезинформации в отношении разных этнических групп.

В Индии коронавирус усилил исламофобию. В социальных сетях распространили слух о «коронном джихаде». Мусульмане якобы намеренно кашляют и чихают на других людей в попытке заразить.

Афроамериканцы в США рассказали, что им некомфортно носить маску на публике. Из-за расовых предрассудков люди воспринимают такой внешний вид как угрозу, а не как попытку защитить свое здоровье.

Для стабилизации ситуации необходимо экономическое равенство между группами этнических меньшинств и превалирующим белым населением.