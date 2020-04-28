Коронавирус может поражать мозг. Вот три сценария осложнений

Коронавирус может поражать мозг человека, а также проникать в центральную нервную систему. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Министерства здравоохранения России. Всего есть три вида осложнения при поражении коронавирусом центральной нервной системы.

Пути проникновения

Основные пути попадания коронавируса в человеческий организм — это рот и нос. Однако способы проникновения у возбудителя разные: его можно вдохнуть, съесть какой-либо продукт, который трогал человек зараженный коронавирусом, или дотронуться до рта или носа грязной рукой.

При попадании в организм возбудитель начинает атаковать так называемые клетки-мишени. Они вырабатывают специальный белок.

Эти клетки есть в легких, почках, пищеводе, мочевом пузыре, сердце и центральной нервной системе. Однако проще всего возбудителю добраться до альвеол легких. Поражение клетки и приводит к двусторонней пневмонии.

После того, как вирус размножился он начинает из очага пораженного органа распространяться по всему организму. Проникая в кровоток он может добраться до мозга. Одним из признаков поражения становится потеря больным обоняния. Но, как пояснили специалисты, возможность не ощущать запахи может проявляться и при отеке слизистой оболочки носоглотки.

Осложнения на мозг

Коронавирусная инфекция вызывает три осложнения в работе центральной нервной системе. Подробности о всех трех случаях «360» рассказал заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии НМХЦ имени Н.И. Пирогова Олег Виноградов. Самым частым осложнением он назвал некротизирующую геморрагическую энцефалопатию.

После поражения коронавирусом легких человек с трудом дышит. В организм не поступает кислород и от этого страдают все органы и ткани. Особенно клетки сердца, почек и головного мозга.

По словам специалиста, когда поступали первые данные о вскрытиях умерших от коронавирусной инфекции пациентов, то многие заметили, что в мозге были участки кровоизлияний — та самая некротизирующая энцефалопатия. Это самое частое поражение головного мозга при вирусной инфекции.

«Следующее осложнение — это инсульты. Врачи Нью-Йорка заявили, что у до 30% пациентов, умерших после заражения коронавирусом были найдены асимптомные инсульты», — рассказал Олег Виноградов.

После проникновения коронавируса в организм кровь начинает густеть и в сосудах, которые питают головной мозг образуются тромбы. В итоге пациенты переживают такие небольшие микроинсульты.

Третье осложнение — это менингоэнцефалит.

Поражать мозг могут и другие вирусы, например возбудители гриппа или кори. Но против них есть препараты. Лекарств против нового коронавируса не существует.

Мы не можем убить сам вирус. Это самая большая проблема. Именно поэтому лечение больных с COVID-19, с тяжелой пневмонией. Это такая проблема Олег Виноградов Заведующий кафедрой неврологии.

По словам эксперта пока непонятно, как в дальнейшем сложатся жизни пациентов, которые смогли побороть болезнь.

«Некоторые сейчас восстанавливаются полностью, но не вылезет ли в будущем какая-то депрессия сумасшедшая, может быть какие-то расстройства. Этого пока никто не знает», — подчеркнул он.

Методы защиты

Олег Виноградов рассказал, что сегодня с коронавирусной инфекцией в больницу поступает множество пациентов в возрасте младше 45 лет. Они находятся в тяжелом состоянии, но при этом никаких сопутствующих заболеваний или факторов риска у них нет. При этом часто болезнь протекает именно с поражением центральной нервной системы.

«Когда я это вижу, мне хочется сказать одно: защищайте себя. Это очень просто», — заявил врач и пояснил, что есть только два правила Первое — сохранение социальной дистанции и отказ от общения с человеком без маски.

Маска защитит вас только тогда, когда тот человек, с кем вы общаетесь, он стоит на полтора-два метра от вас и он тоже надел маску Олег Виноградов Заведующий кафедрой неврологии.

Второй принцип — мытье рук с мылом и обработка их санитайзером.

«Если вы дотронулись до любой поверхности — все, считайте, что вы дотронулись до вируса. Главное не трогайте лицо. Нос зачесался, глаз почесался — так вирус попадает в организм», — отметил врач. Два простых правила позволят сохранить здоровье, а главное — жизнь.