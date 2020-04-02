Почти все зараженные СОVID-19 в Коми оказались пациентами и работниками одной больницы. СМИ винят в этом врача

Вспышка коронавируса произошла в Эжвинской больнице Сыктывкара. Там находятся 53 человека с вирусом — при том, что во всей Республике Коми зараженных 54. По одной из версий, очагом распространения инфекции стал вернувшийся из Будапешта врач. Следственный комитет проверяет эту информацию. Но дочь медика уверена — отец не мог никого заразить.

Инфекцию обнаружили у пяти пациентов больницы в Эжве 25 марта, ее сразу закрыли на карантин. Но 31 марта заболевание подтвердилось еще у 21 человека, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. А 1 апреля стало известно о 32 новых случаях все в той же больнице.

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что один из этих случаев был завозным: 16 марта вирус нашли у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Заболевший уже выздоровел и выписался из больницы, отмечается на официальном сайте Коми.

Источник заражения

Местные СМИ уверены, что источником заражения был не вернувшийся из Ирана мужчина, а врач больницы. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин это не подтвердил. Но сообщил изданию «7×7», что один из заведующих отделением находился в числе первых заболевших. Сейчас информацию проверяют в Следственном комитете, но официально она пока не подтверждена.

По сведениям Telegram-канала «Зарань», в конце февраля ребенок врача побывал за границей. Медик списал появившееся недомогание на простуду и продолжил ходить на работу. Источники «Новой газеты» рассказали, что очаг коронавируса находится в 1-м хирургическом отделении. А врач, оказавшийся источником, вернувшись из-за границы, не стал самоизолироваться.

В беседе с «Медузой» дочь медика Андрея Керна это опровергла. Родители вернулись из Будапешта 7 февраля, когда там не было ни одного пациента с COVID-19. А болезнь появилась только 16 марта, после чего врачу выписали больничный.

«Он действительно заболел одним из первых. Я не буду утверждать, кто заразил папу, но, скорее всего, в больнице. Возможно, он дальше всех заразил. Но больной он на работу не ходил, ему сразу открыли больничный», — заявила девушка.

Уже 22 марта симптомы респираторной инфекции появились у матери. Родителей госпитализировали с диагнозом «вирусная пневмония». Но через три дня у них подтвердился коронавирус.

Дочь врача действительно 24 февраля вернулась из Таиланда и провела несколько дней у родителей. Чувствовала себя хорошо, в ее окружении никто не заболел. Узнав о болезни родителей, сдала тест. Он оказался отрицательным.

Ситуация в Коми

На 1 апреля в Коми подтверждено 54 случая COVID-19, 53 из них — в Эжвинской больнице. Всего там лечатся 263 пациента с различными диагнозами.

«Они разделены по отделениям, корпусам, этажам в зависимости от результатов анализов на коронавирус. Анализ методом ПЦР на выявление РНК коронавируса сделан у всех пациентов и медработников. Ситуация сейчас не из легких, есть заболевшие и среди медработников в карантине — после пяти дней непрерывной работы в изоляторе», — сообщается в официальном паблике Эжвинской больницы «ВКонтакте».

В одном из корпусов оборудовали два отделения полной изоляции. Там лежат те, у кого коронавирус подтвердился. Тяжелых пациентов с соблюдением всех мер предосторожности отправляют в Республиканскую инфекционную больницу. Врачей, санитарок и другой персонал, контактирующий с инфицированными, изолировали от горожан. У них есть время и место для сна и отдыха, но из отделения они не выходят.

В другом корпусе, где находятся пациенты с отрицательными анализами, режим помягче. Если симптомы COVID-19 не проявляются через две недели, людей выписывают. А медики работают посменно и ночуют дома.