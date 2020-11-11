Прощание над прозрачным гробом. Как коронавирус изменил похороны

Людей, которые умерли от коронавируса, хоронят в закрытых гробах. В Москве предложили ставить на них стеклянные крышки, чтобы близкие могли попрощаться. Подобные гробы придумали много лет назад, но тогда необходимости в них не было. Да и сейчас услугой вряд ли будут пользоваться массово. Тем временем во многих странах мирах уже предлагают похороны в онлайн-формате.

Гробы со стеклянными крышками предлагает ГБУ «Ритуал», сообщил ТАСС директор организации Артем Екимов. Прозрачную крышку сделают из оргстекла и прикрепят к основной. Соединения полностью герметичны, заверяют в ГБУ. По данным некоторых СМИ, один такой гроб будет стоить порядка 49 тысяч рублей.

«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ „Ритуал“ ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — отметил он.

Сейчас в прощальных залах и на кладбищах Москвы в целях безопасности действуют ограничения, среди которых социальная дистанция и перчаточно-масочный режим. Столичные ритуальщики не растерялись. Они уже предлагают родственникам ушедших услуги онлайн-прощания, ухода за могилами и возложения цветов.

Спроса на гробы не будет?

Идея со стеклянными гробами не нова. Подобные конструкции появились на выставках еще несколько лет назад. Об этом «360» рассказал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

«Это было и раньше, только тогда это было ни к чему. А здесь уже появилась такая необходимость для кого-то. Подчеркну, что не для всех, а для кого-то. Ведь далеко не каждый захочет такой гроб. Это не будет лишним заработком. Это будут единичные заказы. Кто-то ездит на Ladа, кто-то — на KIA, кто-то — Mercedes. Часто люди с деньгами хотят эксклюзив», — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что в ситуации с закрытым гробом нет ничего ужасного. Так прощались со многими известными и даже великими людьми, которые, например, погибли в аварии или утонули. Более того, Кодыш уверен, что массово по стране гробы со стеклянными крышками выпускать не станут.

«Они предложили — ну хорошо. Года три назад выставка была гробов в виде гоночных каров. Ну выпустили, ну посмотрели. Ну и что? Схожая ситуация», — отметил Кодыш.

Похороны во время пандемии в мире

Во многих странах процесс похорон изменился в связи с пандемией. Почти везде сократили количество людей, которые могут проводить усопшего в последний путь. В Великобритании, например, нельзя прощаться с мертвым в церкви или мечети. Трупы хоронят фактически сразу.

В Италии запретили причесывать погибших и наносить им посмертный макияж, чтобы минимизировать риски заражения среди сотрудников ритуальных агентств.

Более того, еще в апреле там набрали популярность трансляции похорон. Дело в том, что во многих регионах страны, например в Апеннинах, погибших из-за COVID-19 хоронят в присутствии лишь священника и сотрудника агентства ритуальных услуг. Он-то и дает близким возможность попрощаться с усопшим, выходя в прямой эфир на странице агентства в соцсети или на странице церковного прихода. При этом любой желающий может написать что-то об умершем или просто выразить соболезнования его родным. Причем все это не повлияло на стоимость похорон в Италии.

Испанцы оказались предприимчивее. В Валенсии владельцы сервиса под названием Online Farewell предложили своим клиентам онлайн-похороны как отдельную услугу. Она предполагает прямую видеотрансляцию из поминального зала. Подобные варианты прощания с близкими стали популярны и в Японии.