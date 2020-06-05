Коронавирус из точки 5G. Как глупая шутка стала всемирной теорией заговора

В Минкомсвязи заявили об опасности радиофобии для развития современных технологий. Слухи о вреде стандарта 5G и его связи с распространением коронавируса быстро распространились по миру. Почему люди готовы штурмовать вышки связи, и что об этом стандарте говорят специалисты, — выяснял «360».

Кремы от 5G

В Минкомсвязи столкнулись с «валом обращений» по поводу постов в соцсетях о вреде 5G и о том, что вирус — это порождение данной технологии, заявил замглавы ведомства Олег Иванов.

«Такой, извините, бред несется в официальных обращениях, что просто удивляешься: вроде бы у нас было всеобщее среднее образование. Там до анекдотов доходит», — сказал он, обратив внимание на продажу «кремы от 5G» и других аксессуаров.

Замминистра добавил, что в России «ни одной станции 5G на данный момент не существует», есть только несколько опытных зон. Официально этот стандарт пока так и не утвердили — частоты для сети 5G 3,4-3,8 ГГц сейчас используют военные.

Что такое 5G

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Сеть 5G — это пятое поколение (G — начальная буква слова generation) сетей мобильной связи. Стандарт 1G появился еще в 1980-х, когда передача сигнала была аналоговой. В 1991 году в Финляндии заработала первая коммерческая сеть второго поколения — 2G. Сигнал передавался в уже цифровом, зашифрованном виде. Также сеть впервые позволила обмениваться SMS и MMS.

Последующие модификации стандарта были связаны с повышением скорости передачи данных и развитием мобильного интернета. Поколение 3G, распространившееся в 2000-х годах, сделало доступ в Сеть с телефона нормой. С 2010 года начал распространяться стандарт 4G, без которого были бы невозможны онлайн-игры, видеосвязь и просмотр роликов на YouTube.

Сети 5G должны обеспечить более высокую пропускную способность и скорость интернета до 1-2 Гбит/с. Все это приведет к меньшему расходу заряда аккумулятора, а также позволит развивать интернет вещей — подключить к Сети умные чайники и холодильники, беспилотные автомобили и другие устройства.

Сети пятого поколения уже работают в США, Великобритании, Германии, Италии, Китае, Южной Корее — всего в 24 странах.

Теории о вреде 5G

Еще в 2000 году во Флориде решили изучить влияние беспроводных сетей на школьников из-за закупки учебными заведениями ноутбуков и сетевого оборудования. Физик Билл Карри провел эксперимент и пришел к выводу, что радиоволны высокой частоты могут проникать в тело человека и вызывать рак мозга. При этом исследователь не учел экранирующего эффекта кожи, которая, как выяснилось позднее, прекрасно справляется с защитой от сотового излучения.

В 2012 году доктор Дэвид Карпентер выпустил аналогичный доклад о вреде сотовой связи. В научном сообществе его выводы не признали, что не помешало ученому найти понимание в СМИ. Впоследствии оба исследователя отказались от первоначальных выводов.

В 2020 году на фоне распространения коронавируса возникли слухи о том, что 5G либо ослабляет иммунитет, либо никакого COVID-19 и вовсе не существует, и рассказы о нем — это попытка скрыть влияние сетей пятого поколения на здоровье. В России самой яркой 5G-диссиденткой стала бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

В апреле в Великобритании подожгли или сломали как минимум 20 вышек сотовой связи из-за страха перед 5G. В России в начале мая по той же причине сожгли вышку связи в Северной Осетии.

Что говорят специалисты

Источник фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники (НИУ МИЭТ) Александр Бахтин рассказал «360», что теории о вреде 5G являются антинаучными и в основном пришли с Запада.

«Первые попытки показать, что 5G позволяет распространять коронавирус, пришли к нам с Запада, из фейковых новостей», — сказал эксперт.

Бахтин добавил, что согласно одной из таких теорий, миллиметровые волны, используемые в 5G, могут разрушать клетки человека, однако «нет ни одной научной статьи, которая бы это подтвердила».

Есть фейковая информация о том, что якобы 5G ослабляет иммунитет и позволяет коронавирусу быстрее распространяться по организму. Александр Бахтин заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ

Специалист напомнил, что уже несколько поколений людей — особенно в городах — постоянно находятся под воздействием электромагнитных полей.

«Эти поля изучаются — проводится много медицинских исследований и исследований при внедрении нового стандарта для определения его технических составляющих… Никто никогда не выпустит оборудование, которое наносило бы вред человеку», — отметил Бахтин.

Влияние сотовой связи на человека, напомнил собеседник «360», широко исследуют, начиная с 1990-х годов. Вред для организма с того времени подтвердить не удалось.