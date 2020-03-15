Коронавирус или банальный грипп? Важные советы для тех, кто не хочет заразиться

Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 63 человек. По последним данным, в Подмосковье заболели семеро. Власти региона ввели режим повышенной готовности и усиленные меры, чтобы не дать новому типу инфекции распространиться. Однако паниковать не стоит — эти цифры не критичные. Гораздо больше людей в этот сезон болеют банальными ОРВИ и гриппом. «360» расскажет, как отличить их от коронавируса и что делать, чтобы не заболеть.

Нельзя относиться несерьезно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что люди должны следовать предписанным нормам, к проблеме нельзя относиться без должного внимания. Халатное отношение к собственному здоровью может навредить не только вам и вашим близким, но и всем окружающим людям.

К этому недопустимо относиться легкомысленно, на авось. Нельзя приходить на работу, нельзя бывать в общественных местах, чтобы не подвергать риску других. Нельзя обманывать — ни себя, ни близких Андрей Воробьев.

Кому нужен тест на коронавирус?

Многих волнует, как можно сделать тест на коронавирус. Однако важно помнить, что проверяться не нужно всем подряд. В первую очередь, анализы на инфекцию должны сдать те жители, которые недавно были за границей, а также члены их семей. Во вторую очередь пройти обследование должны те, кто контактировал с недавно вернувшимися из-за границы, особенно если они были в странах, где уже зафиксировали коронавирус. Кроме того, тест должны пройти люди с симптомами пневмонии, даже если они не входят в первые две категории.

Если у вас появились кашель или другие симптомы ОРВИ, достаточно вызвать врача. Он сам назначит все необходимые анализы и, если нужно, сделает тест на новый тип инфекции. Ведь ваше заболевание может быть действительно обычным ОРВИ или гриппом — сейчас сезон для этих двух видов инфекции.

Как отличить коронавирус от простуды?

Врач-терапевт Дастанбек Муратов отметил, что коронавирус от обычной инфекции отличается высокой температурой, которая никак не снижается. Если у вас 37,5, можно не паниковать, но заниматься самолечением все же не стоит.

«Ранней весной, а тем более в Москве, число заболевших даже без коронавируса очень высокое. Именно вирусом ОРВИ и другими заболеваниями. Мы должны понимать, что и без коронавируса существует очень большое количество атипичных пневмоний. Ранней весной у пациентов бывают гиповитаминозы. Раннее потепление приводит к тому, что люди начинают легко одеваться, а погода всегда изменчива. И люди начинают болеть простудными заболеваниями», — рассказал он «360».

Врач отдельно выделил столицу, потому что там ежедневно бывает множество людей. Особенно легко заразиться какой-либо инфекцией в метро, потому что это закрытое помещение с недостаточным уровнем вентиляции.

Люди очень сильно паникуют. По всей России сейчас всего 63 случая подтвержденных заболевших коронавирусом. Среди них есть и выздоровевшие — троих человек уже выписали. Смертность от коронавируса очень низкая. От гриппа и ОРВИ ежедневно умирают в разы больше людей Дастанбек Муратов.

Чтобы не заболеть новым типом инфекции, достаточно соблюдать ряд правил. Они несложные, но эффективные, а значит, помогут минимизировать риск заражения.

Не покидать страну

Коронавирус распространился уже более чем на 120 стран мира. Во многих из них ситуация обстоит гораздо хуже, чем в России, где, по последним данным, заразились 63 человека. В Европе число заболевших продолжает увеличиваться. Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сравнил происходящее с «драматическим кризисом» после Второй мировой войны. Поэтому, чтобы не подвергать себя лишнему риску, стоит отменить все заграничные поездки на ближайшее время. Это можно сделать, не потеряв деньги, — либо изменить даты поездки, либо отказаться от нее.

Однако угрозу несут не только те страны, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Опасность кроется и в аэропортах. Ежедневно там бывают тысячи посетителей из самых разных уголков мира, а значит, в разы возрастает риск заражения коронавирусом.

Соблюдать карантин

Если вы все-таки не смогли отменить поездку, нужно обязательно соблюдать 14-дневный карантин, который будет полностью оплачен. После возвращения в страну из-за рубежа нельзя сразу идти на работу, независимо от самочувствия. Необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 и рассказать, откуда вы вернулись, каким рейсом и как себя чувствуете. Эти меры относятся не только к тем, кто недавно путешествовал, но к членам их семей.

Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, не стоит идти в больницу, нужно вызвать врача на дом. Так риск распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным. Если вы нарушите это правило, на карантин отправят не только всех пациентов, которые в это время были в больнице, но и всех врачей, с которыми вы контактировали.

Если коронавирус подтвердится, нужно немедленно сообщить об этом Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Избегать общественных мест

Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных местах. Чем больше людей находятся в одном посещении, тем выше риск того, что хотя бы один из них будет заражен.

Это ненужный риск для вас и вашей семьи. Обращаюсь к работодателям: современные технологии сейчас позволяют выполнять многие задачи дистанционно. Постарайтесь организовать работу ваших сотрудников именно так, где это возможно. Знаю, что многие уже это делают Андрей Воробьев.

Принимаются меры и для безопасности детей в школах и садах. Для спокойствия родителей власти Подмосковья ввели режим свободного посещения. Теперь взрослые сами будут решать, отправлять ребенка в школу или нет. Власти советуют по возможности оставлять детей на домашнем обучении, но если у родителей нет такой возможности, они всегда смогут привести их в школу или садик. Воспитатели и учителя будут работать в обычном режиме и проследят за состоянием всех детей.

Мыть руки

Коронавирус попадает в организм не только через капли слюны при общении с зараженным человеком, но и через слизистую глаз и носа. Во многих случаях люди заболевают из-за недостаточного уровня гигиены. Бактерии оседают на разных поверхностях, к которым человек может прикоснуться. Если после этого он проведет рукой по лицу, то может занести их в свой организм через слизистые.

Чтобы снизить риск такого варианта заражения, стоит как можно чаще мыть руки. Если такой возможности нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в местах большого скопления людей и в общественном транспорте.

Не стоит забывать и про гаджеты — их тоже нужно обрабатывать антисептиками.