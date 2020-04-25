    25 апреля 2020, 19:06

    Коронавирус и беременность. Марк Курцер ответил на главные вопросы, которые интересуют будущих мам

    Кирилл Тодоров

    Коронавирус ставит перед медициной множество новых задач. Поэтому многие боятся сделать неверный шаг, особенно беременные женщины, которые хотят сохранить здоровье своего ребенка. Как это сделать и насколько COVID-19 опасен для молодых матерей — «360» выяснил у акушера-гинеколога, создателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера.

    Что делать молодой матери при коронавирусе?

    Вы говорили, что коронавирус не является показанием к кесареву сечению и что COVID не влияет на плод. Есть ли какие-то изменения на сегодняшний день?

    — В медицинской литературе таких примеров нет. У нас была пациентка с двойней, у которой в 46 лет после ЭКО наступила долгожданная беременность и которая перенесла коронавирус в легкой форме пневмонии. И мы сделали ей кесарево сечение. Но тут и возраст, и многие другие факторы.

    Конечно, если у пациентки критическое состояние, если она находится в медикаментозной коме или на искусственной вентиляции легких, то тут обязательно надо делать кесарево сечение. Во всех других случаях это решается индивидуально. И решающими тут являются именно акушерские диагнозы, а не коронавирус.

    — Как проходит лечение у пациенток с тяжелой формой COVID-19?

    — Все время протокол меняется. У большинства пациенток коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

    Единой методики лечения коронавирусной инфекции сейчас не существует. И противомалярийный препарат, который широко используется протоколами лечения, при лечении беременных не применяется. Препарат, который направлен на противовирусную терапию, используемый при лечении ВИЧ-инфекции, применяется только при строгих показаниях, когда его назначение имеет больший смысл, чем неназначение

    Жизнь в госпитале в Лапине

    С 30 марта «Лапино» готово к приему пациентов с COVID, также с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии. Как удалось так быстро перепрофилировать центр?

    — Наш архитектурный проект был так и построен, хотя, когда мы в 2012 году открыли госпиталь в Лапине, мы никогда не думали, что станем классической инфекционной больницей. Но наличие большого количества входов и лифтов позволило нам очень четко разделить центр на две зоны: это «красная зона», в которой находятся пациенты с коронавирусом, и «зеленая зона», в которой мы можем проводить определенную работу, не используя средства индивидуальной защиты.

    Скажите, хватает ли сотрудников? Нужны ли волонтеры?

    — В самом крупном госпитале у нас 35 мест в реанимационных, из которых 20 мест — с искусственной вентиляцией легких. И для того чтобы работать, мы планировали открыться на 145 коек. У нас на сегодняшний день состоит 243 пациента. Поэтому свободных мест уже нет.

    Конечно, на такое количество пациентов мы не рассчитывали. Поэтому мы произвели изменения штатного расписания и привлекли врачей из других лечебных учреждений. Нам очень помог наш госпиталь на Севастопольском, к нам пришли врачи из наших амбулаторных центров, к нам приехали медсестры-анестезиологи из Самары, Новосибирска, Уфы, Тюмени, так что на сегодняшний день мы полностью укомплектованы. Самое главное, что нам удалось соблюсти установки нашей компании по нагрузке — не больше чем 7–10 пациентов на пост медсестры и не больше 12 пациентов на одного лечащего врача.

    В новостях мы слышим, что врачи буквально живут на работе. Как у вас налажен график работы и отдыха медперсонала?

    — У нас удивительная поддержка, которую мы получаем от губернатора нашей области, Андрея Воробьева, и от заместителя, Ильдара Габдрахманова. Они очень помогли с тем, чтобы мы могли приобрести необходимые препараты наравне с государственными лечебными учреждениями. Еще я хотел бы отметить главу Одинцовского района Александра Иванова, который предоставил врачам место проживания. Мы разместили приезжих, а также многих московских врачей, которые боятся инфицировать семьи, в гостиницах и домах отдыха Одинцовского района. Там они отдыхают после суточных дежурств.

    У врачей берут анализ на коронавирус? Если да, то как часто?

    — Согласно приказу Министерства здравоохранения все мы, включая меня, сдаем раз в неделю мазок.

    Вашим пациентом можно стать только на платной основе или по полису ОМС?

    — Мы принимаем пациентов и по ОМС, и на коммерческой основе. По ОМС мы забрали большое количество очень сложных пациентов, на искусственной вентиляции легких. Конечно, в первую очередь к нам обращаются пациентки с беременностью или после родов, но и многих других пациентов мы принимаем.

    Вы сказали, у вас сейчас 243 пациента. Сколько из них беременны?

    — 20. Точнее, 14 беременных, шесть после родов.

    Коронавирус и прививки

    — Является ли заражение коронавирусом матери отводом для прививок у ребенка?

    — В методической литературе я нигде не встречал таких указаний. На мой взгляд, вирус не может являться отводом, если ребенок здоров. Если мы возьмем другой вариант — мама здорова, а малыш вдруг заболел, причем необязательно коронавирусной инфекцией — в этом случае это является абсолютным отводом для прививки. Но состояние матери здесь не имеет никакого значения.

    Когда подойдет время для прививки, надо созвониться с поликлиникой и спросить, как они рекомендуют поступать в данном населенном пункте. Если порог заболеваемости невысокий и в поликлинике рекомендуют делать прививку, то лучше, конечно, сделать, не нарушая календарь. Но если риск инфицирования превышает, то можно спокойно на месяц перенести

    Прививка БЦЖ действительно способствует тому, что человек переносит COVID-19 в легкой форме?

    — Я слышал про это. Но официальных данных я не видел. Исходя из опыта: у нас есть пациенты старшей группы, пациенты с большой массой тела, с ожирением, с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью. Всем им делали БЦЖ. Но сейчас они все равно находятся в крайне тяжелом состоянии. Поэтому эта информация требует дополнительной проверки.

    Что скажете по поводу прививки от пневмококковой инфекции? Она является прививкой по желанию сейчас, и многие родители приняли решение ее сделать. Может ли она как-то повлиять?

    — На мой взгляд, это полезная прививка. Перед новым сезоном я и самим родителям, и детям рекомендую сделать прививку от пневмококковой инфекции.

    Несмотря на то, что всех, так скажем, «здоровых» пациентов перевели на Севастопольский, партнерские роды возможны в нынешних условиях?

    — Да, возможны. Есть разрешение по этому поводу в Минздраве. Но для партнерских родов необходимо обследовать как беременную, так и мужа, который планирует присутствовать, или, к примеру, маму или сестру. И если тест отрицательный и нет контактов по COVID, то это возможно.

    Помогает ли переливание плазмы?

    — Как вы относитесь к процедуре, когда у переболевших COVID-19 берут плазму и вводят ее больным пациентам? Как зарекомендовал себя этот метод?

    — В лаборатории говорят, что это имеет смысл. К нам приезжали и несколько часов работали наши китайские коллеги, которые посещали нашу страну по приглашению правительства Москвы. И они тоже имеют опыт применения плазмы. Но они использовали ее в группе очень тяжелых пациентов и они не могут точно сказать, что именно это помогло, а не весь комплекс мероприятий.

    Наши коллеги из института Склифосовского, где производят реконвалесцентную плазму, считают, что это хороший метод. Я думаю, что он имеет право на жизнь, как и другие. Мы у себя в госпитале имеем только один такой опыт. После процедуры состояние этого пациента стабилизировалось, но все равно он остается в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

    Не занимайтесь самолечением!

    Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Если у вас появились первые симптомы ОРВИ — высокая температура, сухой кашель, изменение вкусовых и обонятельных ощущений, слабость — вы должны обратиться к врачу и сделать обязательные три вещи. Это КТ (компьютерная томография), мазок ПЦР на коронавирус и показаться врачу.

    К нам обращаются очень много амбулаторных пациентов, и мы рекомендуем большей части из них проходить лечение в домашних условиях. Ничего страшного в этом нет.

    На сегодняшний день КТ является лучшим методом диагностики, если сравнивать, например, с тестом?

    — Они разные. Они дополняют друг друга: КТ может ответить только, есть пневмония или нет, но она не может сказать вам идеологию этой пневмонии — коронавирусная, вызванная гриппом А или гриппом Б. А тест ПЦР может сказать, есть ли носительство, есть ли легкая форма. Потому что если у вас на КТ нет пневмонии, но у вас положительный тест ПЦР, значит, вы болеете коронавирусной инфекцией.