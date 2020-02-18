Коронавирус сделал вспышку гриппа и ОРВИ особенно заметной в России. Стоит ли переживать?

Пока в мире пытаются найти средство от коронавируса, к России подкралась другая опасность — эпидемия ОРВИ. Уже в 31 регионе превышен эпидемический порог, потихоньку вирус подбирается и к Москве. Так ли это страшно — разбирался «360».

Россию охватила эпидемия — к счастью, не какой-то новой и неизвестной болезни, как в соседнем Китае, а самого обыкновенного гриппа. Однако распространяется она с такой же пугающей быстротой — с Дальнего Востока и Алтайского края он в кратчайшие сроки сумела дойти до Центрального округа. В частности, в разной степени превышен эпидемический порог в Брянской, Курской и Воронежской областях, закрылись на карантин некоторые школы в Санкт-Петербурге. Ранее карантин был объявлен в школах Омска и Челябинска. И в некоторых случаях это пошло на пользу: например, в Тюмени и Перми заболеваемость среди школьников снизилась. Где-то занятия уже возобновились.

Конечно, на фоне общей паники в связи с коронавирусом любая новость об эпидемии и болезнях сразу создает иллюзию надвигающегося апокалипсиса. Поэтому, например, в Вологодской области уже успели принять ряд экстренных мер по изоляции больных и ввести усиленный режим работы медицинских учреждений. Но есть ли повод паниковать в данном случае? Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, утверждает, что нет.

Это нормальное сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Если посмотреть статистику, то количество заболевших не сильно отличается от данных в предыдущие сезоны. Алексей Водовозов врач-терапвет высшей категории.

Борьба с этой эпидемией, по словам эксперта, также не требует экстренных мер: достаточно просто чаще мыть руки или пользоваться влажными салфетками. Так что массово скупать марлевые повязки или срочно становиться в очередь на прививку от гриппа вовсе не обязательно. Маски, кстати, вопреки распространенному мнению, не защищают от инфекции, а только препятствуют ее распространению. Поэтому нужны они только тем, кто уже заболел. К тому же, в феврале распространение вирусов традиционно идет на спад.

Другое дело, что быстрее коронавируса, как и любого гриппа или ОРВИ, распространяется другая эпидемия — эпидемия массового страха. Тем более, что начальные симптомы китайского вируса похожи на обычную простуду. И если еще осенью на вспышки гриппа в регионах никто бы не обратил внимания, то сейчас это уже серьезный повод не выходить лишний раз из дома. Тут дело не в страшном китайском вирусе, а в коллективном синдроме Баадера-Майнхоф: о коронавирусе мир узнал относительно недавно, вот теперь и кажется, что эпидемии накрыли всех. Хотя по факту эта волна гриппа и ОРВИ не страшнее предыдущих.

Так что с одной стороны, это повод в очередной раз вспомнить об элементарных правилах гигиены, которым всех учат с детства. Но еще важнее помнить, что массовая паника страшнее любых эпидемий.