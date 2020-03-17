Коронавирус не жалеет никого — ни известных политиков, ни звезд Голливуда, ни простых людей по всему миру. Из-за болезни уже встали производства Китая, приостановлена большая часть транспортного сообщения между странами, по всему миру закрываются границы. Останавливается и значительная часть кинопроизводства. «360» рассказывает, как болезнь повлияла на Голливуд.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

12 марта у себя в Twitter Том Хэнкс написал о том, что они с женой — Ритой Уилсон — поехали в Австралию и почувствовали себя нехорошо. «У нас легкая усталость, простуда, небольшие боли во всем теле. У Риты время от времени был озноб и легкий жар», — написал актер.

Чета обратилась к врачам, чтобы сдать тесты на коронавирус, и результат оказался положительным. Сейчас Том Хэнкс вместе с женой находятся на карантине. В своем аккаунте в Twitter актер просит всех следить за своим здоровьем и заботиться об окружающих, как это сделали они с супругой. Как только у них выявили симптомы коронавируса, Хэнкс и Уилсон сразу обратились за медицинской помощью. Они соблюдали все рекомендации врачей.

Twitter @tomhanks

Ольга Куриленко

Еще одной заболевшей стала русская актриса Ольга Куриленко, наиболее известная своей ролью девушки Бонда в фильме «007: Квант милосердия». Звезда заболела неделю назад, с тех пор остается на карантине у себя дома. По ее словам, больницы переполнены, поэтому госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии, остальные должны проходить лечение на дому.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом „коронавирус“. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы», — написала актриса у себя в Instagram.

Идрис Эльба

Британский актер Идрис Эльба тоже рассказал о том, что его тест на коронавирус оказался положительным. Эльба решил сдать анализы из-за того, что контактировал с носителем. Актер успокоил фанатов — симптомов у него нет, чувствует он себя хорошо.

Эльба добавил, что сейчас стоит всерьез задуматься о социальном дистанцировании, мытье рук и о том, что уже нередки случаи, когда коронавирус не давал симптомов, поэтому носители даже не подозревали, что заражают других.

Кроме того, актер заметил, что в последнее время общество сильно разделилось, но сейчас настало время солидарности и заботы об окружающих, потому что коронавирус уже отнял много жизней и разрушил жизни семей погибших.

«Сегодня утром пришел положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально, у меня пока нет симптомов, я самоизолировался, как только узнал, что мог контактировать с носителем вируса. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Буду держать вас в курсе, не паникуйте!» — написал он.

Кристофер Хивью

Норвежский актер Кристофер Хивью — звезда сериала «Игра престолов», сыгравший роль Тормунда, тоже сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

«И я, и моя семья будем находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется. С нами все хорошо — у меня только легкие симптомы простуды», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

При этом Хивью тоже обратил внимание на то, что нужно заботиться не только о себе и своих близких, но и об окружающих, потому что в зоне риска прежде всего находятся пожилые и люди со слабым иммунитетом.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!» — заключил он.

Производство на паузе

Если голливудским звездам коронавирус пока не принес значительного ущерба, то кинопроизводство, как и многие другие сферы бизнеса, страдает весьма ощутимо. Например, уже приостановили съемки двух популярных британских сериалов — «Острые козырьки» и «По долгу службы».

Перестали снимать и новый сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом, об этом сообщил Netflix. Всем задействованным в съемках пришло письмо от руководства, в котором объяснялось принятое решение.

«Здоровье команды — наша главная задача. Мы имеем дело с беспрецедентной глобальной пандемией, которая находится вне нашего контроля, а во многих случаях связана еще и с ограничениями, установленными правительством», — говорится в письме.

Но в официальном Twitter-аккаунте сериала пока заявлений не было, мелькали только шутки. Тем временем в новом сезоне «Ведьмака» должен был сниматься заразившийся Кристофер Хивью.

«Все после Коронавируса: „Не видел тебя со времен чумы“», — говорится в посте.

Пауза производства коснулась и одного из наиболее популярных сериалов Netflix «Очень странные дела».

В Новой Зеландии остановили работу над сериалом «Властелин колец» — Amazon отстранил от съемок более 800 человек. Сериал должен был выйти на экраны в 2021 году, перенесется ли премьера из-за остановки производства пока не известно.

Disney пришлось отложить премьеры фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога», при этом «Черную вдову» компания планирует выпустить в назначенный срок, 1 мая.

Производство некоторых лент в Disnеу и вовсе остановили — это фильмы «Питер Пэн и Венди», «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, новый фильм Marvel «Шанг-Чи и легенда десяти колец», ремейк «Один дома» и «Русалочка».

При этом The Hollywood Reporter пишет, что убытки голливудских студий от пандемии коронавируса могут составить порядка 20 миллиардов долларов. Paramount оценил стоимость переноса второй части хоррора «Тихое место» в 30 миллионов долларов.

Вынужденно прекращены и съемки новой части Бондианы «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Отсрочка может стоить компании от 30 до 50 миллионов.