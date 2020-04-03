Несмотря на уже произошедшие разительные перемены — очистившиеся каналы Венеции, сильное улучшение качества воздуха в промышленных городах Китая и многое другое, — ситуация все равно неутешительная.

Накопительный эффект

Все дело в том, что временно снизившееся количество выбросов парниковых газов, в том числе и СО2, не так важно. Об этом рассказал «360» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«Ситуацию определяют не выбросы, а концентрация [газов] в атмосфере, это результат нескольких десятилетий. Если мы сейчас усредним то, что происходит лет за сорок, то мы получим отрицательный результат», — считает он.

Объясняется это просто: как только у властей и бизнеса снова появится возможность запустить производства, количество выбросов в атмосферу быстро компенсируется. При этом общее, глобальное снижение выбросов может затормозиться из-за кризиса на два-три года.

Согласен с этим и сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов. Он уверен, что после того, как прежние темпы производств восстановятся, ущерб от них может оказаться больше, чем раньше.

«В том же Ухане они сейчас начнут все восстанавливать и будут работать даже не на 100, а на 120%, и нагрузка будет даже выше, чем до этой пандемии. Люди все то же произведут, только за более короткое время и более интенсивно», — заявил он.

Фролов добавил, что в «мирное время», когда не появляется никаких чрезвычайных обстоятельств, мир руководствуется некоторыми общими правилами — соблюдается норма предельно допустимой концентрации вредных выбросов, чтобы сохранять экологию хотя бы на нынешнем уровне. Однако в ситуациях восстановления от кризиса на меру никто уже не смотрит.

Чем это грозит?

Алексей Кокорин уверен, что сегодняшнее локальное снижение выбросов, которое по окончании пандемии непременно будет наверстано, приведет к увеличению количества опасных метеорологических явлений в ближайшие 30 лет.

«В России это и сильные штормовые ветра, и выпадение осадков сильное, и волны тепла и холода», — объяснил он.

Кроме того, климатические особенности каждого региона будут обостряться: на севере будут становиться агрессивнее ветра, метели и снегопады, на юге — жара и паводки.

Фролов отметил и другие возможные негативные последствия пандемии для экологии и людей. Особенно тяжелыми они могут оказаться для аллергиков и астматиков — превышение нормы выбросов, которые неизбежно последуют за возобновлением работы производств в усиленном режиме, вызовет новую волну заболеваемости.

«Астматики к той атмосфере, которая есть сейчас, более-менее привыкли, а если она ухудшится на 20%, у них начнутся приступы, аллергия начнется в массовом порядке», — заключил он.