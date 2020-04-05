Коронавирус стал подбираться к домашним животным. В зоне риска кошки

Коронавирус может быть опасен не только для человека, но и для домашних животных. Пока в мире зафиксировано только три случая заражения. И все же ветеринары советуют присматривать за своими питомцами.

Кошки — самые беззащитные перед коронавирусом

Китайские ученые из ветеринарного НИИ в Харбине испытали взятый из Уханя штамм SARS-CoV-2 на животных, с которыми человек контактирует чаще всего, например, собаках, кошках, свиньях и домашних птицах. Исследование показало, что не все питомцы одинаково восприимчивы к коронавирусу. Например, вирус не приживается в организме собаки и свиньи. А вот хорьки уже могут являться активными распространителями заразы, при этом сами они переносят заражение безболезненно.

Гораздо меньше повезло кошкам: выяснилось, что коронавирус быстро передается от одной особи к другой воздушно-капельным путем. При этом почти все зараженные кошки в итоге умерли. Ученые из Уханьского института вирусологии даже предположили, что именно кошки могли быть самыми активными распространителями инфекции на начальных этапах — по крайней мере уже доподлинно известно, что из всех кошек, исследованных в Ухане, носителями коронавируса оказались около 15%.

Случаи заражения домашних животных

Тем не менее, пока неясно, могут ли животные передавать вирус или заражаться от человека. Исследования это не выявили, но реальная картина несколько отличается от лаборатории. В мире уже зафиксировано три случая заражения домашних животных: это две собаки в Гонконге и одна кошка в Бельгии. Как минимум одна из этих собак — гонконгский шпиц — в итоге умерла. Предполагают, что заразились они от своих хозяев.

Но бельгийские вирусологи утверждают, что это только частные случаи — вряд ли домашние животные могут представлять угрозу обществу как носители инфекции.

И даже владельцам кошек не стоит переживать раньше времени: все-таки лабораторным животным вводили максимально высокие дозы — об этом сказала, в частности, вирусолог из университета Огайо. По ее словам, нужны еще дополнительные исследования, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому не факт, что у вашего питомца будут серьезные последствия даже в случае заражения.

Есть ли опасность?

Среди ученых пока не сложилось единого мнения насчет коронавируса у животных. Например, ветеринары из Москвы, в частности, Екатерина Гуляева, утверждают, что животные могут только переносить коронавирус на шерсти, но не болеть COVID-19.

В общем семействе коронавирусов есть свои подтипы, характерные для определенных организмов. Респираторным типом животные не болеют Екатерина Гуляева ветеринар, специалист ветеринарной клиники «Эсперанс».

То есть у человека свой коронавирус, а у животных — свой, и двусторонняя пневмония питомцам не грозит. Такого же мнения придерживается и российский врач-инфекционист Данила Коннов, который не исключает ошибки тест-системы в случае с диагнозом у собак в Гонконге.

Как бы то ни было, расслабляться не стоит. Российские вирусологи пояснили, что при передаче от человека к животному коронавирус может мутировать и потом снова вернуться уже с новыми качествами. И уже сам факт того, что он был выявлен у животных, — плохой знак. Не исключено, что вирус в будущем приобретет мутацию, которая будет представлять опасность и для животных, и для человека.

На данный момент самоизоляция для домашних животных бессмысленна. И все же ветеринары советуют избегать слишком близких контактов с питомцами: например, не давать облизывать себе лицо и не делиться своей едой. Это не значит, что нужно оставлять собак без выгула, но минимальные меры предосторожности не помешают. Пока это касается только тех хозяев, которые уже заразились коронавирусом.