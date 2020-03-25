Коронавирус для перевозчиков. Переживут ли кризис авиационные и железнодорожные компании?

Из-за пандемии коронавируса в кризисе оказались российские авиакомпании и железнодорожники. Хорошая новость для россиян: из-за этого цены на перелеты по стране временно снизились. Но смогут ли компании пережить кризис?

О существенном снижении цен на внутренние перелеты объявил «Аэрофлот». То же самое сделали и «Уральские авиалинии». Делается это для того, чтобы окончательно не потерять клиентов в условиях резкого падения спроса, хотя из-за массовой отмены рейсов и закрытия границ колоссальных убытков все равно не избежать. Зато теперь можно за полцены добраться из Москвы в Санкт-Петербург или, например, в Краснодар.

Правда, скорее всего, это только временная мера. Возможно, в будущем компаниям придется возмещать убытки и кто-то решит сделать это за счет повышения цен. Впрочем, по словам директора центра экономики транспорта ВШЭ Татьяны Кулаковой, здесь все будет зависеть от стратегии, которую изберет компания.

Зависит от того, насколько быстро снова вырастет спрос. Авиакомпаниям выгодно, чтобы люди больше летали, поэтому в ближайшем будущем они, возможно, будут даже предлагать скидки Татьяна Кулакова директор Центра экономики транспорта института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

Но на сегодняшний день существует другая серьезная опасность. Многие авиа- и ж/д компании могут просто не пережить кризис, вызванный эпидемией. Помимо убытков, из-за отмены зарубежных рейсов есть еще несколько факторов. Например, изменение цен на топливо и оборудование.

Кроме того, по словам научного сотрудника Института экономики и транспортной политики ВШЭ Егора Мулеева, часто российские самолеты обслуживают в Европе — многие из наших аэропортов просто не имеют необходимого оборудования для ремонта. Когда это вновь станет возможным, непонятно.

За «Аэрофлот» и РЖД, конечно, можно не беспокоиться, они в любом случае без субсидий из федерального бюджета не останутся. А вот компаниям помельче вполне может грозить банкротство, если срочно не принять меры. Особенно тяжело сейчас приходится чартерным авиакомпаниям: например, Azur Air, Royal Flight и «Ай Флай» вынуждены были временно приостановить все перелеты за рубеж, которые приносили им основной процент прибыли.

Спасти компании от банкротства сейчас может только помощь от государства. Но даже оно вряд ли сможет повлиять на спрос со стороны жителей.

Тут два варианта: либо накачивать компании субсидиями, либо снимать ограничения. Но, главное, авиакомпаниям нужно, чтобы люди летали Егор Мулеев научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

Правительство уже готовит законопроект о введении моратория на банкротство для российских авиаперевозчиков и туристических компаний. Ранее турфирмам и авиакомпаниям были предоставлены налоговые каникулы. Но если экономический кризис окажется серьезным и если зарубежные поездки будут недоступны для большинства россиян, этих мер может не хватить.