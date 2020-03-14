Коронавирус диктует свои условия. Популярные сайты и приложения меняют работу в условиях эпидемии

Эпидемия коронавируса — это испытание не только для людей, но и для компаний, которые из-за противовирусных мер испытывают серьезные экономические трудности. Однако некоторые все-таки находят выход из ситуации.

Порно как лучшая профилактика

Для кого действительно в эпидемии сплошные плюсы, так это для порноиндустрии. К примеру, в Италии по всей стране объявили карантин — люди сидят дома и стараются как можно меньше контактировать друг с другом. А что делать со своими физиологическими потребностями? Самый лучший вариант — переходить на видеоформат. Ведь от просмотра порно в интернете риск заразиться значительно меньше, чем при физическом контакте.

Видимо, у порносайтов за последнее время серьезно вырос трафик, так что они могут позволить себе уже совсем альтруистичные акции. Так, например, знаменитый ресурс Pornhub специально для итальянских пользователей открыл бесплатный доступ к премиум-подписке до начала апреля.

То же самое сделал и другой порносайт — Xhamster. Только они оформили бесплатную премиум-подписку специально для жителей эпицентров заражения — Венето, Ломбардии, а также некоторых регионов Ирана, Южной Кореи, Китая и Канарских островов.

Игры по новым правилам

Коронавирус влияет и на игровую индустрию, и некоторые приложения вынуждены были в буквальном смысле поменять правила игры, чтобы остаться на плаву. Так, например, разработчики Pokemon Go были вынуждены выпустить новый патч — теперь покемоны обитают ближе к домам пользователей, чтобы у тех не было необходимости много передвигаться по городу.

Кстати, компания уже успела серьезно пострадать от коронавируса: из-за карантина в большинстве европейских стран пришлось отменить чемпионат Европы по ловле покемонов, запланированный на середину апреля.

Любовь во время коронавируса

Изменили свою тактику и сайты знакомств. Например, популярное приложение для знакомств Tinder теперь распространяет социальную рекламу и рекомендации ВОЗ по профилактике.

Более того, для многих поменялась и основная функция приложения: теперь пользователи уже не ищут партнеров для свиданий (это опасно), а пытаются напрямую связаться с жителями зараженных регионов. Это связано с обилием противоречивой информации и лишний раз говорит о повсеместном недоверии к официальным источникам. Так, например, сообщалось, что европейские пользователи через Tinder общаются с жителями закрытого Уханя, чтобы узнать достоверную информацию о коронавирусе.