Коронавирус бьет ниже пояса. Может ли СОVID-19 привести к мужскому бесплодию?

Китайские ученые заявили, что коронавирус может влиять на репродуктивную функцию у мужчин. Исследования показали, что инфекция вызывает воспаление яичек, которое приводит к бесплодию. «360» разобрался, действительно ли коронавирус может ударить ниже пояса.

Атака клеток

Врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук и директор андрологической группы NGC Москва Сергей Боголюбов рассказал, что коронавирус может проникнуть в клетки органов двумя способами: через ангиотензин — конвертирующий фермент и систему ферментов металлопротеиназ. Названия сложные, поэтому стоит понять, где эти ферменты находятся.

«Первый фермент, ангиотензин, широко представлен в легочной ткани, тонком кишечнике, сосудах, сердце, почках и половых мужских органах, в частности, в половых клетках и в клетках, продуцирующих тестостерон. Он участвует в сложной системе регулирования сосудистого тонуса и сердечной функции», — пояснил «360» Боголюбов.

Система ферментов металлопротеиназа находится в клетках мужских семенников, а также располагается в клетках щитовидной железы, головного мозга и легких.

Получается, что коронавирус способен проникать в различные органы человеческого тела. Это все приводит к массивному и разнообразному поражению тканей. Кроме того, инфекция очень прилипчивая.

«При достаточном накоплении вируса в клетке происходит разрыв ее оболочек и выход вируса в наружную среду, где инфицируются новые клетки, и так цикл повторяется много раз. Нужно понимать, что в результате выхода вируса из клетки она погибает», — отметил медик.

Гибель клеток приводит к нарушению функций органа, из которых он состоит. Вирус может атаковать легкие, кишечник и другие системы. Половые органы, к сожалению, не входят в список исключений.

Цель — половые органы

По словам Боголюбова, в половых органах есть множество рецепторов, через которые коронавирус может попасть в клетки. Например, эти рецепторы есть в ткани яичка и его придатке. Инфекция может атаковать те клетки, которые производят сперматозоидов и вырабатывают тестостерон.

Однако вирусу попасть в яичко мужчины не так просто, как, например, в легкие или кишечник. Попасть туда он может только через кровь. Попадание же вируса в кровь возможно при выраженном поражении ткани или органа первичного контакта, то есть при тяжелом течении заболевания Сергей Боголюбов. Врач уролог-андролог.

Он добавил, что само яичко устроено так, что бактериям и вирусам очень сложно попасть в его внутреннюю среду из крови. «Яичко мужчины имеет местные противовирусные барьеры, которые действуют весьма эффективно», — сказал Боголюбов.

Попадание вируса в половые органы возможно, только если пациент переносит болезнь в тяжелой форме. При этом SARS-CoV во время предыдущей эпидемии действительно вызывал воспаление яичек у некоторых пациентов.

«По текущей пандемии — опубликованные работы китайских и американских исследователей на небольшом количестве пациентов показали, что в сперме у переболевших мужчин вирус не определяется. Однако, безусловно, требуются более масштабные исследования», — заключил Боголюбов.

Если мужчина уже переболел COVID-19, то есть несколько признаков, которые могут говорить о нарушении репродуктивной функции. К ним относится снижение сексуального влечения, уменьшение объема яичек или спермы при эякуляции. Еще тревожным знаком может быть снижение уровня тестостерона в крови.

Специалист подчеркнул, что пока не известно, может ли повлиять заболевание COVID-19 на созревание сперматозоидов. Но можно сказать, что после заражения у человека появляется лихорадка и интоксикация. Также назначаются антибиотики и другие лекарства. Все это может сказываться на развитии сперматозоидов.

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Проблемы с эрекцией после выздоровления

Казалось бы, выздоровление после заражения коронавирусом просто не может не радовать. Но после выписки у мужчин могут возникнуть определенные проблемы. Иногда появляется астения, то есть быстрая утомляемость. Особенно часто она возникает после пневмонии.

«Астения приводит к снижению либидо (сексуального влечения), здесь важен период реабилитации, восстановления, качественное питание, отдых, физкультура, витаминизация, достаточный сон, умеренность и размеренность», — советует Богомолов.

Помимо этого, при поражении легких развивается фиброз, снижающий способность легких наполнять кровь кислородом.

Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких. Кстати, гипоксия — это еще один фактор нарушения сперматогенеза Сергей Боголюбов Врач уролог-андролог.

У таких пациентов медики наблюдают нарушение уровня гормонов, регулирующих развитие сперматозоидов.



Еще одним последствием, если поражаются яички, может быть снижение популяции клеток, которые вырабатывают тестостерон. Снижение уровня этого гормона приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам и ожирению.

Секс под запретом?

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Но многие болячки можно подцепить во время секса. По словам Боголюбова, пока у ученых нет точных данных, передается ли коронавирус половым путем.

«В ряде исследований не получено данных о наличии вируса в сперме у мужчин, перенесших COVID-19. Существуют вирусы, которые при попадании в организм человека сосуществуют с ним годами и десятилетиями, например, ВИЧ, гепатит С, герпес, цитомегаловирус. В отношении коронавирусов такой информации нет», — отметил врач.

Он добавил, что все коронавирусы после выздоровления полностью выходят из организма.

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Донорство и бесплодие

Многие женщины прибегают к возможности использовать донорскую сперму для зачатия. Но врач уролог-андролог предупредил, что от такого биоматериала лучше отказаться, если мужчина перенес COVID-19 в тяжелой форме.

«При легком или бессимптомном течении нужно не менее трех-шести месяцев до обследования в отношении возможного донорства. Почему так долго? Дело в том, что время обновления сперматозоидов около 75 дней», — отметил Боголюбов.

Он пояснил, что только через три месяца появятся сперматозоиды, которые не были в контакте с вирусом и лекарствами. Если мужчина бесплоден и проходит лечение, то в период заражения его прерывать не стоит. После выздоровления лечащий врач продлит терапию или даст свои рекомендации.

Выявить и предотвратить

По словам Боголюбова, наиболее подвержены влиянию коронавируса мужчины старше 45 лет. В этом возрасте на половую функцию уже начинают оказывать влияние возрастные факторы, такие как хронические заболевания, стаж курения, ожирение и другие.

Если вы все-таки заболели COVID-19, то после выздоровления необходимо пройти обследование, чтобы выявить возможные нарушения репродуктивной функции на ранних сроках.

«Оценку репродуктивной функции у мужчин после перенесенной инфекции COVID-19 целесообразно делать не ранее чем через три месяца после выздоровления. При необходимости — в случае наличия нарушений — повтор тестов через шесть и 12 месяцев с даты выздоровления», — заключил специалист.