Корона вернет интерес к шахматам в России. Непомнящий уже повлиял на их популярность

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен начали серию матчей за звание чемпиона мира по шахматам. Состязание продолжится до 16 декабря. Непомнящему уже пророчат победу над многолетним чемпионом. Это будет означать возвращение шахматной короны, а также интереса к этому виду спорта в России. Ведь до сих пор последним чемпионом из РФ называли Владимира Крамника, который восемь лет назад разделил первое место на турнире претендентов как раз с Магнусом Карлсеном.

Непомнящий может победить

Магнус Карлсен удерживает титул чемпиона вот уже восемь лет. К своим 30 годам он уже четырежды завоевывал корону. Большее количество раз титул завоевывали лишь пятеро: Эмануил Ласкер, Гарри Каспаров, Анатолий Крамник, Михаил Ботвинник и Вишванатан Ананд.

Однако у Яна Непомнящего есть все шансы одолеть норвежца. В этом уверен бывший претендент на чемпионство Сергей Карякин. Он рассказал «Спорт-Экспрессу» о преимуществе россиянина по победам в классических шахматах.

«На мой взгляд, для Яна ситуация достаточно комфортная. <…> Психологическое преимущество за ним. Магнус его опасается. Для него Ян точно не самый комфортный соперник», — заявил шахматист.

Тренер россиянина также считает, что Непомнящему можно рассчитывать на победу. Владимир Поткин отметил, что важную роль сыграет психология.

«Все-таки за стол садятся только два шахматиста, и все внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы все это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно», — сказал он RT.

Поткин добавил, что его подопечный хорошо мотивирован и готов к состязанию.

Шахматы как предмет гордости СССР

Шахматы были предметом гордости СССР наряду с развитием космической сферы и балетом. Об этом «360» рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский. По его словам, советским шахматистам создавали все условия, чтобы они завоевывали новые награды — прежде всего звание чемпиона мира.

«Пожалуй, только в СССР были профессиональные шахматы. И хотя Анатолий Карпов (советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР — прим. ред.) числился экономистом, а Тигран Петросян (советский шахматист, девятый чемпион мира с 1963-го по 1969-й, международный гроссмейстер — прим. ред.) философом, Лев Полугаевский (советский шахматист, шестикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад — прим. ред.) инженером, Михаил Таль (советский и латвийский шахматист, гроссмейстер, восьмой чемпион мира по шахматам, чемпион мира по блицу — прим. ред.) журналистом, все они на самом деле были профессиональными шахматистами. Этого не было за рубежом в прошлом веке», — пояснил Ходоровский.

Он напомнил, что количество чемпионов и никуда не уезжающая из СССР шахматная корона подогревали интерес общества к этому виду спорта. В любом парке были шахматные павильоны, по федеральным каналам шли передачи о шахматах, чьи комментаторы были столь же популярны тогда, как сейчас ведущие новостных программ.

«На Западе такого интереса не было. Он появился только в 1972 году, когда Роберт Фишер выиграл звание чемпиона мира у Бориса Спасского. Тогда был настоящий шахматный бум в США. Причем это были времена холодный войны — противостояние Фишера советским гроссмейстерам стало частью холодной войны. Интерес к шахматам в США взлетел на невиданную высоту», — подчеркнул Ходоровский.

Шахматы ушли из публичного пространства в Сеть

Однако шахматы претерпели колоссальные изменения. Это связано с широким распространением шахматных компьютеров. Если раньше матчи за звание чемпиона мира растягивались на месяцы, то с появлением техники исчезла необходимость доигрывания отложенных партий. Шахматы стали динамичнее, заявил журналист.

«Сегодня шахматы и интерес к ним просто ушли из публичного пространства в интернет. Там существует множество специализированных шахматных сайтов, к которым обращаются любители шахмат. Существуют такие же очень популярные комментаторы, какие были в СССР. Нельзя говорить, что интерес к шахматам в России упал. Хотя, конечно, то, что звание чемпиона мира перешло к зарубежным гроссмейстерам, сыграло свою роль», — пояснил Ходоровский.

Сейчас же кампания по возвращению короны в Россию подогрела интерес к шахматам в стране, уверен журналист. Этим спортом начали интересоваться люди. Ходоровский напомнил, что Непомнящему пожелали победы и политики, и деятели искусства, и спортсмены.

«Разве что Ольга Бузова ничего не пожелала. <…> Победа Яна Непомнящего, безусловно, станет поводом для того, чтобы говорить о престиже нашей страны», — отметил журналист.

Интерес к шахматам в России возрождается

Интерес к шахматам в стране действительно возрастает, когда соотечественники выигрывают знаковые матчи. Об этом «360» рассказала международный гроссмейстер по шахматам, директор Шахматной школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова.

«В СССР шахматы были на слуху, были популярны, особенно во времена Анатолия Карпова. Несколько лет назад, когда наш претендент Сергей Карякин пытался выиграть шахматную корону, можно сказать, что интерес к шахматам тоже возродился. Буквально все телеканалы трубили о матче с Карлсеном. Надеюсь, сейчас, когда снова российский претендент участвует в таком состязании, возможно, интерес возродится», — пояснила Мельникова.

Она отметила, что шахматы уже снова становятся популярными в России. Их несколько лет назад ввели в школьную программу. Благодаря этим факторам российские шахматисты все чаще упоминаются в контексте международных состязаний, а интерес к спорту растет.