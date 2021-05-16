Королевы TikTok. Как Чарли Д’Амелио и Эддисон Рэй покорили соцсеть

Пользователи не перестают обсуждать секрет успеха в TikTok американки Беллы Порч. При этом есть блогеры, которым удалось по числу подписчиков обойти ее в разы. Танцы Чарли Д’Амелио позволили ей поработать с Дженнифер Лопес и прослыть королевой в The New York Times. А вот Эддисон Рэй журнал Forbes называл самой высокооплачиваемой личностью TikTok.

Чарли Д’Амелио

Простая танцовщица из городка Норуолк в штате Коннектикут появилась в TikTok летом 2019 года. Большую популярность ей принес видеодуэт с пользовательницей Move with Joy. Ролик облетел все соцсети.

Сейчас на аккаунт Д’Амелио подписаны 115,5 миллиона человек. Она занимает первое место в соцсети по количеству подписчиков. Для сравнения: у Беллы Порч 66,9 миллиона подписчиков. В основном контент Чарли состоит из видео с танцами под известные песни.

Будущая звезда Сети родилась 1 мая 2004 года. Еще в возрасте трех лет она стала увлекаться танцами. До TikTok она более 10 лет профессионально занималась любимым делом. Танцы Д’Амелио заметила певица Биби Рекса, предложившая девушке выступить на концерте вместе с поп-рок-группой Jonas Brothers. Снятый на мероприятии ролик только увеличил аудиторию блогера.

Зимой 2020 года Чарли подписала контракт с агентством талантов United Talent Agency. После этого ее пригласили поработать с Дженнифер Лопес на Суперкубке LIV. В итоге получился вирусный челлендж #JLoSuperBowlChallenge.

Кроме TikTok Д’Амелио активно занимается благотворительностью. Она стала лицом компании Procter & Gamble, вместе с которой призывала людей соблюдать социальную дистанцию во время пандемии. За участие в кампании ее номинировали на премию Streamy Award.

Над Чарли часто издевались из-за внешности. Став популярной, она начала сотрудничать с организацией ЮНИСЕФ, выступая против подобной травли.

«Мне хочется, чтобы за большинством моих кампаний стояли настоящие идеи, чтобы они пропагандировали положительные вещи и выступали против буллинга. Это важно. Раз мне дана в распоряжение сила этой платформы, я должна использовать ее во благо, продвигать важные и добрые мысли, которые нужны подросткам», — отмечала она в интервью журналу Vogue.

Д’Амелио развивает свой Instagram и YouTube-канал. В соцсети на блогера подписаны 41,6 миллиона человек, а на канале насчитывается 9,52 миллиона подписчиков. Вместе с сестрой она создала бренд одежды Hollister Social Tourist. В августе 2020 года Forbes заявил, что благодаря рекламе и различным контрактам Чарли за год заработала четыре миллиона долларов.

Девушка неоднократно появлялась в музыкальных клипах знаменитостей и попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество подписчиков в TikTok. В 2020 году Д’Амелио выпустила свою первую книгу « По сути, Чарли: полное руководство по сохранению реальности». Также ей удалось поработать с актером Ноа Шнаппом из «Очень странных дел», посмотреть показ Prada, озвучить одного из героев мультфильма «Супер Пес и Турбо Кот». Не так давно издание The New York Times назвало Чарли «правящей королевой TikTok».

В 2021 году блогер вместе с семьей снимется в документальном сериале «Шоу Д’Амелио». Также она запланировала с сестрой попробовать себя в реалити-шоу «Чарли против Дикси». Некоторое время девушка была частью проекта TikTok Hype House, но позже решила уйти.

Эддисон Рэй

Вместе с Д’Амелио в проекте участвовала Эддисон Рэй. Сейчас Она занимает второе место по числу подписчиков в TikTok. На аккаунт девушки подписаны 80,3 миллиона человек. Она так же, как и Чарли, снимает в основном танцевальные видео. При этом Рэй еще и «поет».

Родилась Эддисон 6 октября 2000 года в Лафайете, штат Луизиана. Оба родителя девушки тоже снимают ролики для соцсети. Еще у нее есть два младших брата. Когда Рэй было шесть лет, она начала участвовать в соревнованиях по танцам. Перед переездом в Лос-Анджелес она поступила в Университет штата Луизиана, но бросила учебу, полностью переключившись на TikTok.

Впервые Эддисон опубликовала видео летом 2019 года. Всего за пару месяцев ролики с танцами принесли девушке более миллиона поклонников. Зимой она подписала контракт с кадровым агентством WME.

Затем Рэй стала партнером American Eagle и снялась рекламной кампании. Вместе с матерью блогер выпустила эксклюзивный для Spotify еженедельный подкаст под названием Mama Knows Best («Мама лучше знает»). После этого она запустила собственную линию косметики Item Beauty.

В Instagram за жизнью Эддисон следят 38 миллионов подписчиков. На странице девушки большое количество рекламных фотографий и личных кадров. Летом 2020 года Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой звездой TikTok. За год Эддисон заработала пять миллионов долларов. Успех в соцсети привел ее к сотрудничеству с такими компаниями, как Reebok, L’Oreal, Hollister и другими.

Рэй довольно часто появляется на мероприятиях семьи Кардашьян-Дженнер. С 2019 года в Сети ходят слухи, что она встречается с блогером Брайсом Холлом. При этом сами молодые люди не подтверждали эту информацию.

Эддисон не обходит стороной и благотворительность. В турнире по игре Mario Tennis Aces она заработала призовые в размере одного миллиона долларов. Все деньги девушка отдала благотворительной организации.

Сейчас Рэй готовится дебютировать в кино. Уже 27 августа на Netflix выйдет ремейк романтической комедии 90-х «Это все она». Звезда TikTok предстанет перед зрителями в образе главной героини ленты.