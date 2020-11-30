Джо Байден собрался сделать пресс-секретарем Белого дома бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки. В России чиновницу знают благодаря неоднозначным высказываниям и критике в адрес России, а также ошибкам, связанным с нашей страной. Вспоминаем самые мощные заявления.

На сайте переходной команды Байдена говорится, что назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины. Псаки может стать пресс-секретарем Белого дома, а экс-госсекретарь Хиллари Клинтон — постоянным представителем при ООН.

Псаки в Белом доме и Госдепе

Псаки занимала значимые должности в США. В 2004 году она стала заместителем пресс-секретаря в предвыборной кампании Джона Керри. С 2005 по 2006 год Псаки работала директором по связям с общественностью члена палаты представителей Джозефа Краули и местным пресс-секретарем кампании Конгресса Демократической партии. В 2008 году Псаки была пресс-секретарем бывшего президента США Барака Обамы, но ушла в 2011 году. Уже в 2012-м она продолжила работать с главой государства.

С 2013 по 2015 год она числилась как официальный представитель Госдепартамента США. В этой роли активно комментировала конфликт на Украине.

Высказывания о России

В России Псаки стала известна благодаря неоднозначным заявлениям и критике России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. Она неоднократно, представляя Госдеп, объявляла о новых антироссийских санкциях. Причем сама Псаки связывает свой имидж в российских СМИ с «пропагандой».

Практически все перлы Псаки в 2014 году были посвящены событиям на Украине и российско-американским отношениям. 7 февраля 2014 года Псаки обсуждала с журналистами попавший в интернет разговор помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и американского посла на Украине Джеффри Пайетта. В диалоге Нуланд послала Евросоюз на «три буквы», а Псаки предположила, что в этом виноваты русские. Дескать, это они научили Нуланд материться. Псаки добавила, что Нуланд в возрасте 23 лет почти год жила на борту русского судна и могла оттуда набраться нецензурных слов.

В мае 2014-го Псаки, комментируя референдумы на востоке Украины, заявила, что США не признают их итоги, потому что они были проведены с серьезными нарушениям. Среди нарушений она назвала так называемые «карусели». На просьбу пояснить, что это значит, представитель Госдепа смущенно ответила, что у нее так на бумажке написано.

Ошибок в высказываниях Псаки было немало. Одна из самых значимых — оговорка по поводу природного газа, который, по словам Псаки, транспортировался из Западной Европы в Россию через Украину.

«Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», — сказала Псаки.

В июле 2014 года на регулярном брифинге внешнеполитического ведомства США Псаки появилась в одном сапоге. После брифинга она призналась: «Хотела сочинить целую историю, но ничего хорошего не придумала». Потом оказалось, что это ортопедическое приспособление.

В августе того же года она назвала Астраханскую областьпограничной с Украиной и заявила, что «глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области», назвав их «провокационными».

Визитной карточкой Псаки стала фраза: «Уточню в офисе». Все началось с истории про газ, плату за который требовала Россия от Украины. Псаки утверждала, что ситуация с газом — «это уже не просто бизнес-спор». Журналист, с которым общалась Псаки, уточнил, почему Россия не должна требовать деньги за ресурс у Украины. На это Псаки попросила перейти к следующему вопросу и пообещала, что более подробно разберется в вопросе, когда вернется в офис.

Россияне даже придумали специальный термин «псакинг», обозначающий речь глупого человека, не разобравшегося в вопросе, но делающего безапелляционные заявления, путая факты.

Фейки о Джен Псаки

Вокруг чиновницы ходит много фейков о якобы ее высказываниях. Например, в Белоруссии о Псаки узнали благодаря фейковой угрозе. Один блогер запустил слух, что Псаки захотела отправить американский флот к берегам республики. Проблема в том, что у Белоруссии нет выхода к морю. Но, видимо, пользователи готовы даже сочинять байки, зная неоднозначную персону Псаки.

«Если Беларусь вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси», — такие слова приписали ей.

Политолог Евгений Сатановский в беседе с «360» отметил, что Псаки никогда не была политиком. Она — «глупый чиновник», но она все равно «оружие» для властей США.

Среди нашего населения у нее хорошая репутация, посмеемся. Человек, который отправляет американский флот к берегам Белоруссии и говорит о горах в Ростовской области — это роскошный человек, хоть поугараем над ней. <…> Америка и так катится ко всем чертям. Ее президент имеет полное право отправить ее еще дальше Евгений Сатановский.

Слова о горах в Ростовской области, приписанные Псаки, тоже миф. Как и то, что ее муж Грегори Мекер — таксист. На самом деле в момент появления фейка он был заместителем финансового директора сенатского избирательного штаба Демократической партии.

Источник фото: Flickr / Exchanges Photos

Какую Псаки знают в США

Псаки работала в Госдепе, Белом доме с экс-президентом Бараком Обамой, в исследовательской структуре Фонда Карнеги. Однако в Штатах ее ошибкам не придают значения, считает директор Международный институт политической экспертизы Евгений Минченко. В беседе с «360» специалист сказал, что ее, скорее всего, почти не знают в США. В стране часто меняются пресс-секретари ведомств, поэтому они редко становятся известными персонажами.

То, что является ее визитной карточкой в представлении российского обывателя, — ее многочисленные ляпы, фактологические ошибки, для американцев это не является событием. Думаю, Псаки гораздо более известна в Российской Федерации, чем в США Евгений Минченко.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков тоже считает, что в Америке ошибкам Псаки не придают значения. По его словам, в стране ее считают вполне компетентным чиновником, а все ее спорные высказывания не причина, чтобы поставить крест на карьере.

На самом деле Псаки — образованный человек. Она обучалась в одном из самых старых вузов США — колледже Уильяма и Мэри.

В 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп, Псаки покинула пост руководителя отдела Белого дома по связям с общественностью.