Легендарный вратарь Икер Касильяс завершил свою карьеру. На счету у футболиста много наград, в том числе он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Самые яркие моменты его карьеры — в материале «360».

Завершении своей карьеры 39-летний спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Важен путь, по которому вы идете, и люди, которые вас сопровождают, а не пункт назначения, к которому вы стремитесь, потому что путь связан с трудом и усилиями. Думаю, что без колебаний могу сказать: о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать», — написал он.

О том, что футболист завершает карьеру было известно еще зимой. Футболист не выходил на поле с мая 2019 года. Тогда во время тренировки «Порту» на базе в Оливале он перенес инсульт. В больнице вратаря прооперировали, после чего врачи сказали Касильясу, что он теперь не сможет продолжить футбольную карьеру.

Начало карьеры

Касильяс дебютировал в «Реале» в сентябре 1999 года. Тогда основной вратарь клуба Бодо Илльгнер получил травму. Главный тренер Джон Тошак принял решение выпустить Касильяса на матч против «Атлетика». Спортсмену было 18 лет. Игра закончилась со счетом 2:2.

Триумф в Лиге чемпионов

В сезоне 1999/2000 в возрасте 19 лет футболист помог мадридцам победить в финале Лиги чемпионов УЕФА с «Валенсией». «Реал» забил соперникам три гола, а Касильяс, сделал серию прекрасных «сейвов» и не пропустил в ворота ни одного мяча.

Капитан сборной

На чемпионате Европы-2008 вратарь получил статус капитана сборной Испании. Он отыграл все матчи, кроме встречи с Грецией, которая ничего не решала, и выиграл золотые медали.

На чемпионате мира-2010 в 2010 году он также был капитаном. Сыграл на мундиале все матчи и стал чемпионом мира. По окончанию турнира был признан лучшим лучшим вратарем состязания.

Чемпионат Европы в 2012 году также закончился для спортсмена победой. Он сыграл все матчи и поднял золотой кубок второй раз.

Карьера в «Реале»

В составе мадридского клуба Касильяс отыграл 725 матчей. Все свои престижные награды он получил, играя за «Реал».

За все это время он становился пять раз чемпионом Испании, два раза обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании и три раза поднимал золотой кубок Лиги чемпионов. Помимо этого он два раза становился обладателем Суперкубка UEFA, обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира.

Рекорды Касильяса

Касильяс первый в истории футболист, преодолевший отметку в 100 побед в составе национальной сборной. Футболист также является рекордсменом по проведенным на поле минутам в Лиге чемпионов. В марте в 2014 году этот показатель перевалил за 12 тысяч минут.

На счету у спортсмена рекорд по «сухим» матчам. В Лиге чемпионов провел 57 игр без пропущенных мячей.

В сезоне 2013/2014 установил рекорд в Кубке Короля — он дошел до финала, не пропустив ни одного мяча в свои ворота, ранее это никому еще не удавалось сделать.