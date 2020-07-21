«Король кавказского шансона» умер в Лос-Анджелесе. Каким был творческий путь Боки

В возрасте 71 года ушел из жизни исполнитель кавказского шансона Бока (Борис Давидян). Перед смертью певец боролся с тяжелой болезнью легких. За годы своей творческой карьеры он успел подарить слушателям такие хиты, как «Доля воровская», «Цавт танем», «Джана» и многие другие.

«Покойся с миром, Борис Давидян (Бока)… Очень грустно», — сообщил о смерти шансонье в Facebook журналист Ваге Казарян.

Он рассказал, что узнал о смерти исполнителя от его друзей, которые живут в США. Певец долгое время боролся с болезнью, но не смог с ней справиться. У него были проблемы с легкими.

Родился Борис Давидян 28 апреля 1949 года в Баку в армянской семье. Любовь к музыке началась еще в детстве, поэтому будущего шансонье отдали в музыкальную школу. Он часто играл на гитаре во дворах и пользовался большой популярностью среди молодежи.

Затем Давидян окончил Ташкентский автодорожный институт, а уже в 1972-м появился его первый альбом. Запись сборника произошла совершенно случайно. Бока пел песни на небольшом банкете, а спустя несколько дней узнал, что уже весь город слушает его хиты. Следующие альбомы шансонье уже записывал на Тбилисской студии грамзаписи «Мелодия».

Большинство композиций Бока создавал сам, но еще он перепевал произведения Владимира Высоцкого и Аркадия Северного. Самой известной песней стала «Доля воровская», записанная в США в 1988 году.

Музыкальный конфликт

Исполнение песен Северного обернулось для Боки творческим конфликтом. Перепалку начал Северный, обвинивший коллегу в плагиате. Шансонье услышал песню со словами: «Есть такой Бока, который выдает копию за оригинал».

Ответ исполнителя не заставил себя долго ждать. Бока спел ответный куплет, получившийся довольно резким: «Хоть ты и Северный, Но ты не медведь. Задушу, как кролика, Перестанешь петь». Никаких злых намерений или угроз Бока в эти фразы не вкладывал, но некоторые восприняли песню не как шутку. Самого певца начали мучать мысли, что он обидел Северного.

В начале 1980 года исполнителям удалось познакомиться лично. Тогда Бока извинился перед мэтром за свою выходку и выяснил, что тот не держал на него обиды. Музыканты запланировали сделать совместный концерт, но идею не удалось воплотить в жизнь из-за смерти Аркадия Северного.

«Мы встретились в Одессе. Он сидел напротив, худой, курил „Казбек“, а я долго извинялся за то, что в молодости сначала перепел его песню на восточный манер, а потом еще и ответил колко на его замечание. Мы помирились, хотели записать вместе пластинку, но, к сожалению, не успели», — вспоминал события молодости Бока.

Переезд в США

Первый раз Бока оказался в США в 1988 году. Тогда он отправился в туристическую поезду и вряд ли мог предположить, что через несколько лет переедет туда жить. В 1989-м певец уехал из Баку в Ереван. Возвращение в родной город стало невозможным из-за обострения армяно-азербайджанских отношений.

Несмотря на всю сложность ситуации между народами, о Боке в обеих странах всегда отзывались хорошо. После 1989 года исполнитель никогда не приезжал в Баку, но говорил, что поддерживал связь со своими друзьями. Музыканта можно было часто услышать на радио «Шансон», а слушатели нередко просили приехать с концертом в родной город.

«Редактор на радио всегда удивляется, мол, надо же, как тепло к Боке относятся азербайджанцы. А чему здесь удивляться? Я никогда и никому ничего плохого не сделал, не сделал я ничего плохого и азербайджанцам», — отмечал Бока.

После жизни в Баку исполнитель переехал в Москву, где открыл ресторан «У Боки». К жизни в США певца подтолкнуло уголовное дело. В 1996 году у него в квартире прошел обыск. Правоохранители нашли огнестрельное оружие, которое предназначалось только для самообороны. Несмотря на все доводы, Бока получил три года условно. После этого Бока осел в США и стал больше петь о родине и предпочитать более лирическое исполнение.

«Увы, наверное, все же возраст. В 66 лет уже трудно и неудобно петь заводные песни. В последнем альбоме, например, была песня „Пацан“. Потом задумался: я уже взрослый человек, а пою про какого-то пацана, который что-то там украл», — рассказывал шансонье.

Бока постоянно гастролировал в разных странах, где его всегда очень тепло принимали.