Мудрость короля. Почему артисты считают Михаила Жванецкого великим сатириком

«Король юмора»

Смерть Жванецкого — тяжелая утрата для всех, считает Регина Дубовицкая. Со его смертью закончилась целая эпоха. Такого же мнения придерживается юморист и сценарист Михаил Мишин, для которого уход артиста из жизни стал большим потрясением. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский подчеркнул, что за свою жизнь Жванецкий стал настоящим «королем юмора» и «великим писателем».

«Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших [личностей] XX века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю», — сказал Грачевский.

Ведущий и актер Андрей Ургант считал Жванецкого старшим товарищем, а также писателем, внесшим огромный вклад в русскую литературу. «Прекрасный русский язык, прекрасный слог, всегда угадана тема, всегда злободневна, всегда актуальна для нашего народа», — уточнил он.

Любовь зала

По словам сатирика Семена Альтова, даже после 80 лет артист продолжал собирать многотысячные залы, отдавая всего себя, всю свою энергию зрителям.

«А у него ее было много. Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений, — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец», — не исключил Альтов.

По его словам, в последние месяцы жизни Жванецкий неважно себя чувствовал. Это подтверждает близкий знакомый артиста, телеведущий и писатель Владимир Познер. Да и сам сатирик еще в июне жаловался на плохое самочувствие и все же не прекращал радовать мир своими шутками.

«Я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека — великого писателя, настоящего гражданина этой страны», — отметил Владимир Винокур.

Наше все

Артистка Инна Чурикова сравнила юмор Жванецкого с бездной — такой же элегантной, красивой и невероятной. Многие его шутки она даже записывала в отдельной тетради.

«Он уникальнейшая личность. Он написал статью про меня в журнале и назвал ее „Инночка“. Совершенно мило. И она такая удивительная — и там я слышу голос Миши. Когда уходят люди, всегда жалко и всегда потеря. А тут — просто сиротство. Такого не найдешь больше нигде. Его Господь послал, чтобы порода человеческая была богатой и чувствовала жизнь, юмор, красоту!» — рассказала Инна Чурикова.

Жванецкий — это наше все, заявил юморист Николай Лукинский. Его шутки радовали не одно поколение россиян и тех, кто родился в СССР.

«Это наша целая эпоха… Это как Высоцкий для нашей эпохи, так и Жванецкий. Это колоссальная потеря, невосполнимая. Говорят, незаменимых нет, но нет, есть незаменимые. Вот Михаил Михайлович, конечно, незаменимый. Очень жаль, царствие небесное, вечное память и соболезнования близким и всем нам», — добавил Лукинский.

Мудрая сатира

Телеведущему Александру Олешко запомнилась совместная работа артиста с юмористом Аркадием Райкиным. Не все знают, что многие его репризы были придуманы и написаны именно Жванецким. Олешко подчеркнул, что каждая встреча с сатириком была счастливой, а однажды Жванецкий очень поддержал его в сложный жизненный период.

«Я благодарю его за книги, я благодарю его за однажды очень вовремя сказанное мне доброе слово в поддержку», — рассказал он.

Всенародная любовь пришла к Жванецкому после участия в телепередаче «Вокруг смеха», вспоминает давний знакомый, писатель и сценарист Лион Измайлов. «По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране», — убежден он.

Соболезнования выразил даже президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства признался, что входил в круг поклонников мудрой и острой сатиры Жванецкого. «Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — уверен Зеленский.