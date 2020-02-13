Люди потерпели кораблекрушение и месяц выживали в Тихом океане. Да, такое случается и в XXI веке

Недалеко от Папуа — Новой Гвинеи спасли четырех человек, которые выжили после кораблекрушения и больше месяца дрейфовали в Тихом океане. Восемь их товарищей погибли. Казалось бы, жертвы кораблекрушений, потерянные в океане, — что-то из прошлых веков, герои Жюля Верна и Роберта Стивенсона. Но в наш век спутников и скоростных катеров такое случается чаще, чем можно подумать.

В декабре прошлого года 12 граждан Папуа — Новой Гвинеи решили красиво отметить католическое Рождество и отправились с острова Бука на востоке страны к крохотному архипелагу Килинаилау, затерявшемуся в бескрайних просторах Меланезии. По пути их моторная лодка перевернулась, так что горе-мореплавателям пришлось 32 дня дрейфовать в открытом океане без еды и воды. Умерли восемь человек, уцелели только двое молодых мужчин, а также мать с 12-летней дочкой.

Один из пострадавших, Доминик Сталли, рассказал, что больше месяца они питались проплывающими мимо кокосами и пили дождевую воду. Кто-то умер от голода и жажды, например, семья с грудным младенцем. Несколько раз они видели поблизости корабли, но те были слишком далеко и не могли заметить утопающих. Наконец несчастных подобрали рыбаки и доставили в больницу. Сейчас все они находятся в состоянии шока и физического истощения.

Море никогда не бывает спокойным

Можно ли было избежать этой катастрофы и как другим не повторять их ошибок? Понятно, что в океане многие факторы от человека не зависят. Но шансы стать Робинзоном увеличиваются, если не соблюдать определенные правила безопасности на воде. По просьбе «360» Вадим Мамонтов — опытный мореплаватель, состоящий в исполкоме Российского профсоюза моряков, рассказал, как не повторить судьбу Сталли и его спутников и обезопасить себя, отправляясь в плавание.

«Моторная лодка — малотоннажное судно, и оно подходит для плавания не дальше чем на три-пять миль (пять-девять километров) от берега. Проще говоря, на шлюпках в открытом океане не путешествуют. Максимум перебираются с парохода на берег и обратно. При этом нужно постоянно поддерживать радиосвязь с берегом и не терять его из виду. Такое жесткое требование действует даже во внутренних морях вроде Каспийского или Балтийского, а уж в океане вообще может все измениться через секунду, может налететь шквал… Поэтому каждое действие надо сверять с метеосводкой и помнить, что море никогда не бывает спокойным», — рассказал Мамонтов.

Острова Килинаилау находятся примерно в 100 километрах от берегов Папуа — Новой Гвинеи. Так что затея путешественников изначально выглядела безрассудной. Но надо учитывать, что на огромной территории Океании располагается множество маленьких островов, разделенных десятками, а то и сотнями километров воды. До большинства из них иначе, как по воде, не добраться. А большие суда есть далеко не у всех жителей тех краев. Поэтому местные часто закрывают глаза на стандарты безопасности для моряков и преодолевают непозволительно большие расстояния на простых лодках. Из-за этого часто мореплаватели-любители становятся жертвами непредсказуемой стихии.

Кто еще терялся в Тихом океане

В 2012 году сальвадорский рыбак Хосе Альваренга отплыл от берегов Мексики и пропал. Его лодку больше года носило по океану, пока наконец в январе 2014-го не прибило к берегу Маршалловых островов. Скиталец из Сальвадора вошел в историю как человек, переживший рекордно долгий срок в открытом море на обычной рыбацкой лодке. Потом вернулся на родину, долго лечился от анемии и написал целую книгу о своих злоключениях. Можно было бы сказать, что это история со счастливым концом, если бы Альваренга не потерял в океане своего друга.

Не менее удивительная история выживания случилась в 2018 году с 18-летним индонезийцем Алди Новелом Адилангом. Его лодку унес в открытое море шквальный ветер. Юноша скитался по океану 49 дней, пока его не подобрало судно близ острова Гуам. В итоге он благополучно вернулся домой, после чего поклялся больше никогда не садиться в лодку.

Но пропадают не только маленькие рыбацкие лодки, но и крупные судна. К примеру, в 2018 году в том же Тихом океане полмесяца не могли найти затонувший паром с 80 пассажирами. Так что даже в XXI веке, при современных технологиях, от морских бедствий не застрахован никто.