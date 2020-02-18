«Корабль-призрак» обогнул земной шар. Где его команда и как его прибило к берегу

Грузовое судно без экипажа прибило к берегу Ирландии. «Корабль-призрак» долгое время дрейфовал вокруг света. Пристанище он нашел благодаря шторму «Деннис». Как он остался без команды, и как его встретили на берегу — в материале «360».

77-метровый «MV Alta» дрейфовал более года, обогнув Америку, Африку и Европу. Покинутый и ржавый, он, тем не менее, оставался все это время на плаву, сообщила британская газета The Guardian.

Его путешествие закончилось во время шторма «Деннис» 16 февраля, когда он зашел на мель около Балликоттона, рыбацкой деревни в графстве Корк, находящейся на берегу Кельтского моря.

«MV Alta» прибилось к скалам. Предварительно известно, что судну удалось остаться без повреждений. 17 февраля эксперты из совета Ирландской береговой охраны c ирландским комиссаром по вопросам затонувших кораблей обсуждали, что делать с кораблем, который привлек много внимания.

«Совет графства Корк просит представителей общественности держаться подальше от места крушения, поскольку судно расположено на опасном и недоступном участке береговой линии и находится в нестабильном состоянии», — говорится в заявлении совета.

Ученые-экологи, которые посетили это место, не заметили видимого загрязнения, как опасались многие. Все же есть риск, что на судне могли остаться опасные химические следы перевозимых веществ.

Построенный в 1976 году, «MV Alta» ходил под флагом Танзании. Он сменил владельца три года назад. В 2018 году корабль отправился из Греции в Гаити. Он сломался в 1380 милях (2220 километрах) к юго-востоку от Бермудских островов.

Выяснилось, что судно не подлежит ремонту. Корабль просто дрейфовал, а экипажу из 10 человек оставалось еды на два дня и пресной воды — на две недели. Сначала американская береговая охрана пополнила их припасы, чтобы их хватило до прибытия буксирного судна, которое доставило бы «MV Alta» в док.

Однако все оказалось не так просто — лодки почему-то так и не смогли подобраться к поломанному кораблю, к тому же прямо к этому месту приближался сильный шторм Лесли. Судно решено было покинуть. Тогда команду эвакуировали американским катером береговой охраны Confidence. Он доставил команду в Пуэрто-Рико.

По слухам, именно тогда корабль удалось захватить пиратам, другие сообщали, что «MV Alta» все-таки удалось отбуксировать в Гайану, откуда его угнали.

В следующий раз судно заметили только летом 2019 года, когда ледовый патрульный корабль Королевского флота случайно столкнулся с ним в середине Атлантики. «MV Alta» был без экипажа. Считается, что потом корабль-призрак дрейфовал через Атлантику в Африку, оттуда в Испанию, а после в Ирландию. Он за эти месяцы обогнул три материка.

Некоторые специалисты утверждают, что схема маршрута корабля-призрака достаточно проста и объяснима — если в определенное время года корабль выбирается из Бермудского треугольника, то в скором времени из-за последовательности теплых течений и штормов, его начинает «тянуть» к Европе.